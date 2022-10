La belle-mère de deux enfants victimes de sévices écope de 18 ans de prison

À Toronto, une femme a été condamnée à 18 ans de prison pour les sévices qu'elle a infligés aux deux fils de son conjoint depuis leur arrivée au Canada il y a plus de six ans. La Couronne avait parlé d'un cas de torture extraordinaire menée contre les deux enfants, qui n'avaient que 10 et 13 ans à l'époque.

Dans sa sentence, la juge Kelly Byrne de la Cour supérieure de l'Ontario a déclaré qu' il ne s’agit pas d’un cas de maltraitance, mais bien de torture d’enfants . Elle a relevé de nombreux facteurs aggravants dans cette cause.

Attention : la lecture de cet article pourrait choquer certains lecteurs.

Elle cite notamment la gravité et la nature barbare des crimes, l'âge et la vulnérabilité des victimes, l'ampleur de leurs blessures physiques et psychologiques et le bris de confiance à l'endroit de leur belle-mère.

Ces adolescents devront vivre avec de profonds traumatismes émotionnels et physiques pour le reste de leur vie , poursuit-elle en rappelant que l'un d'eux a tenté de s'enlever la vie.

La juge a d'ailleurs salué leur optimisme et leur détermination à s'en sortir. Leurs cicatrices seront néanmoins toujours là pour leur rappeler un passé qu'ils ne pourront oublier , souligne-t-elle.

Elle n'a en revanche retenu que très peu de facteurs atténuants, si ce n'est que Sofia* est un bourreau de travail, qu'elle a appris l'anglais en immigrant au Canada, où elle a trouvé un emploi de préposée au soutien personnel.

Elle inflige donc à la femme d'origine mexicaine des peines concomitantes et consécutives selon la nature des 10 accusations pour lesquelles elle a été reconnue coupable.

* Radio-Canada a choisi de ne pas identifier les parents des victimes pour respecter un interdit de publication au sujet de l'identité des 2 enfants. Les noms des parents et des mineurs ont en outre été modifiés pour faciliter la compréhension de cet article.

En vertu du temps que Sofia a passé en détention préventive, il lui reste 16 ans et 9 mois à purger en prison.

Il lui sera interdit d'entrer en communication avec les victimes, durant et après sa détention, et de posséder une arme durant dix ans.

La Canadienne de 38 ans pourra en revanche communiquer avec ses autres enfants mineurs, mais sous la supervision de la Société catholique d'aide à l'enfance.

En conclusion, la juge a dit espérer un jour que Sofia exprime des remords en détention pour ce qu'elle a fait, afin de trouver la voie de la réinsertion sociale, que la magistrate a pour le moment mis en doute.

Position des deux parties

La Couronne réclamait une peine exemplaire de 20 ans de prison contre la belle-mère de Diego* et de Liam* et de 7 ans contre leur père.

Les procureures évoquaient la dissuasion et la dénonciation de la violence contre les enfants dans la société.

La défense de Sofia demandait 5 à 12 ans et la défense de Gabriel*, une peine de 7 ans comme la couronne (il s'agit d'une requête commune, NDLR).

La juge a néanmoins refusé hier la position commune des deux parties au sujet de Gabriel, si bien que l'individu devra retourner au tribunal à la mi-novembre pour connaître la date de l'audience sur les nouvelles représentations sur sentence des deux parties.

La juge Kelly Byrne avait déjà fait savoir qu'elle préférait condamner Sofia en premier, si bien que Gabriel ne pourrait connaître sa peine qu'en 2023. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

En septembre 2021, le père biologique des enfants, Gabriel, avait plaidé coupable à 10 accusations, dont celles d'agression avec une arme et de négligence criminelle ayant causé des blessures.

Sa conjointe Sofia avait préféré la voie du procès, à l'issue duquel elle a été reconnue coupable en mai 2022 des dix mêmes accusations.

Une nouvelle vie au Canada

Lors de l'audience sur la détermination de la peine du couple en juillet, la Couronne avait parlé d' une campagne de torture entreprise contre les deux enfants et elle avait lu les déclarations des deux mineurs à la cour.

Le calvaire des frères Diego et Liam a débuté en août 2016. Cette année-là, leur père Gabriel déménage avec eux du Mexique à Toronto pour vivre avec sa nouvelle épouse et ses deux enfants nés d'une relation précédente.

Des documents judiciaires montrent que les deux garçons ont commencé à être gravement maltraités par leur père et leur belle-mère peu de temps après leur arrivée au Canada.

Tout contact a été coupé avec leur grand-mère, leur tante et leur oncle en Ontario, ainsi qu'avec leur mère, restée au Mexique.

On peut y lire que les deux garçons ont enduré de fréquentes punitions , qui étaient souvent exécutées par leur père sous la direction de leur belle-mère, bien que Sofia les ait également agressés elle-même comme l'a montré son procès.

Dans son verdict, la juge avait d'ailleurs relevé que Gabriel et Sofia étaient tous les deux responsables des sévices.

Des sévices inimaginables

Les deux jeunes garçons ont été battus, brûlés, privés de sommeil, affamés et pendus par les mains et les pieds dans le sous-sol de leur maison de Toronto durant certaines périodes de l'été 2016 à juin 2019.

L'une des deux victimes avait finalement pu se soustraire à la surveillance parentale pour alerter les autorités.

Le foyer familial s'était vite rapidement transformé en véritable enfer , selon le jeune Liam, qui a témoigné au procès de sa belle-mère.

Sofia avait été reconnue coupable au terme de son procès, tandis que son conjoint avait plaidé coupable aux mêmes 10 accusations qu'elle huit mois plus tôt. Photo : Radio-Canada / Esteban Cuevas

Le procès a permis d'apprendre que Diego et Liam avaient été frappés avec une ceinture et une cuillère en métal, qu'ils avaient eu les doigts serrés avec des pinces et que leurs corps avaient été lacérés avec des couteaux de cuisine.

À Halloween en 2018, Liam a été contraint de plonger ses pieds dans de l'eau bouillante, ce qui lui a laissé des brûlures et des cicatrices qui ont finalement nécessité une chirurgie plastique.

Les garçons ont perdu une quantité importante de poids, parce que leur nourriture était restreinte tandis que les enfants biologiques de Sofia mangeaient à leur faim.

Sofia a eu un enfant avec Gabriel puis un autre avec un troisième homme après sa remise en liberté sous caution. Les deux derniers enfants sont âgés de moins de 5 ans.

Diego et Liam n'étaient par ailleurs autorisés à dormir que lorsque Sofia travaillait de nuit ou lorsqu'ils avaient sa permission.

Sofia les surveillait toujours grâce à deux caméras de surveillance, notamment dans la cuisine où le réfrigérateur était fermé à clef.

Une autre punition consistait à suspendre les garçons, généralement par les chevilles, aux poutres du plafond au sous-sol de la résidence pendant plusieurs heures d'affilée. Ce supplice a duré six mois, selon la Couronne.

L'audience sur la détermination de la peine à infliger à Gabriel et Sophia s'était tenue conjointement durant l'été 2022 à Toronto. Photo : CBC

Dans sa déclaration à la cour, Diego avait écrit en juillet au sujet de sa belle-mère Sofia : Nous ne pouvions pas être des frères comme les autres, nous étions des partenaires de survie .

Cela nous a permis d'être ouverts l'un avec l'autre, mais nous étions toujours dans un état de survivance , avait-il expliqué.

À l'époque, j'avais vraiment peur… il serait plus juste de dire que j'avais peur d'être à la maison , avait pour sa part écrit Liam dans sa déclaration. J'avais même peur des gens dont on ne devrait jamais avoir peur , avait-il poursuivi.

Rôle de la protection juvénile

Bien que la Société catholique d'aide à l'enfance ait été informée à plusieurs reprises de la possibilité d'actes de violence au domicile familial, les enquêtes n'ont pas permis de sauver les deux frères.

De nombreux signes laissaient pourtant entrevoir que quelque chose ne tournait pas rond au fil des années dans la maison.

Enseignants et travailleurs de l'éducation avaient par exemple remarqué des blessures sur les deux garçons et des preuves de malnutrition, sans compter leurs vêtements inappropriés.

Les jardins de la justice McMurtry, statue « Freedom of Expression » par Marlene Hilton Moore Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Les membres de la famille élargie se demandaient comment des signes évidents de traumatisme pouvaient ne pas être suffisants pour forcer l'intervention d'un organisme destiné à protéger les enfants.

Les documents précisent néanmoins que Sofia était en mesure d'expliquer toute blessure à autrui et qu'elle obligeait Diego et Liam à répéter mot pour mot ce qu'elle leur disait de raconter au personnel de l'école ou aux médecins.

Tout était scénarisé, elle m'avait dit quoi dire ou ne pas dire , a déclaré Diego dans sa déclaration à la cour.

Intervention de la police

Un soir de juin 2019, après une altercation avec Sofia pour avoir été pendu au sous-sol, Liam s'est enfui de la résidence et s'est caché sous une voiture garée jusqu'à 5 heures du matin.

Il s'est ensuite rendu dans une bibliothèque, où il a pu entrer en communication avec sa mère sur Facebook au Mexique.

Cette dernière a alors alerté sa propre mère en Ontario, qui a avisé à son tour la police. Son frère Diego avait été rescapé par la suite.

La police de Toronto avait ouvert une enquête criminelle aussi tôt après avoir été alertée par la grand-mère des deux victimes. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Les deux jeunes vivent maintenant avec leur grand-mère en Ontario, qui a déclaré avoir enduré une montagne russe d'émotions à propos du traitement réservé à ses petits-enfants.

J'ai perdu confiance en l'humanité , a-t-elle dit dans sa déclaration sur l'impact que les violences perpétrées contre Diego et Liam ont eu sur sa vie.

Je n'arrive pas à comprendre comment un être humain puisse faire ça à d'autres êtres humains, en particulier à des enfants , avait-elle ajouté.

À l'audience sur la détermination de la peine concernant Gabriel, Couronne et défense ont soutenu que Sofia était l'architecte de cette campagne de torture et qu'elle avait fait pression sur son conjoint pour qu'il commette une grande partie des violences.

Seul Gabriel avait accepté de parler à la cour lorsque la juge lui avait demandé s'il avait quelque chose à ajouter.

J'avais peur, mais je veux demander pardon à mes fils pour le mal que je leur ai causé, ce que je n'aurais jamais dû faire , avait-il déclaré en espagnol par l'intermédiaire d'une interprète.

Avec des informations de CBC.