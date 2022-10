Le Rouge et Or veut passer un message aux Stingers

Rares sont les matchs sans enjeu au football universitaire, mais c’est bel et bien le cas du face-à-face entre les Stingers et le Rouge et Or ce samedi, à Concordia. Une situation rendue encore plus particulière par le fait que les deux équipes s’affronteront à nouveau une semaine plus tard, en demi-finale québécoise.

C’est que la défaite des Carabins face au Vert et Or, samedi dernier, a scellé le classement du RSEQ avec encore une semaine à faire au calendrier régulier. Le Rouge et Or est assuré de terminer au sommet du classement alors que les Stingers termineront au quatrième rang, gagne ou perd samedi.

Ça fait spécial, mais on va jouer comme si c’était un match important. C’est une chance de progresser , assure William Desgagné. Le football est un sport de contact, rappelle le plaqueur du Rouge et Or. On ne peut se permettre de se la couler douce sur le terrain.

Puis même si une défaite ne changerait rien au classement pour le Rouge et Or, l’équipe ne veut surtout pas donner confiance aux Stingers avant le match éliminatoire de la fin de semaine suivante.

Avec 17 passes de touché cette saison, Arnaud Desjardins en aurait besoin de cinq autres samedi pour égaler le record québécois en une saison appartenant à Hugo Richard. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

C’est une bonne occasion de lancer un message. Ça peut juste mettre la table pour la demi-finale , lance le quart-arrière Arnaud Desjardins.

Les partants en uniforme

Ce dernier sera d’ailleurs bel et bien aux commandes de l’offensive du Rouge et Or en fin de semaine. Du moins en première demie. Si, dans la NFL , les entraîneurs profitent souvent de ces matchs sans enjeu, en fin de saison, pour offrir un repos à leurs joueurs partants. Glen Constantin n’en fera pas autant.

Les joueurs ont déjà eu une fin de semaine de congé depuis la victoire contre les Carabins, pointe l’entraîneur-chef. Ils ont eu le temps de se reposer. Être inactif durant deux ou même trois semaines, je trouve que c’est un peu trop.

Devenu l'entraîneur-chef le plus victorieux de l'histoire du football universitaire canadien, il y a deux semaines, Glen Constantin est heureux d'avoir mis cette chasse aux records derrière lui. Photo : Crédit : Rouge et Or/Mathieu Bélanger

Reste à voir maintenant combien de temps les joueurs partants resteront sur le terrain. Début octobre, le Rouge et Or n’avait fait qu’une bouchée des Stingers dans une victoire de 60-14. En cas de pareil match à sens unique samedi après-midi, les entraîneurs en profiteront assurément pour faire voir du terrain à des joueurs moins expérimentés.

J’ai dit aux vétérans que c’était leur devoir de s’assurer que les jeunes puissent voir du terrain , relate Glen Constantin. Plus le Rouge et Or dominera, plus vite embarqueront les joueurs substituts.

Ne pas ouvrir son jeu

Il ne faut par ailleurs pas s’attendre à voir des jeux truqués. Les entraîneurs de part et d’autre du terrain voudront garder les as dans leurs manches pour le match éliminatoire de la semaine suivante, au PEPS de l’Université Laval.

On ne veut pas montrer toutes nos cartes , confirme le pilote du Rouge et Or.

S'il met toujours l’accent sur les succès collectifs, Constantin ne cache toutefois pas être conscient que quelques-uns de ses joueurs pourchassent des records. À commencer par le receveur Kevin Mital qui aura besoin de capter deux passes de touchés pour égaler le record québécois de 12 en une saison détenu par Alexander Fox et Rob Harrod.

Son entraîneur pourrait être tenté de le laisser un plus longtemps sur le terrain pour lui permettre de marquer l’histoire.