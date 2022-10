Candidature de Vancouver pour les JO de 2030 : Victoria dit non

Dans un communiqué publié jeudi, la ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport, Lisa Beare, affirme qu’après avoir étudié depuis plus d’un an le dossier de la mise en candidature, qui est piloté en partenariat avec les nations Lil'wat, Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam, et après mûre réflexion, le gouvernement provincial a décidé de s’abstenir.

Le gouvernement s’est penché sur la candidature et a dû trancher , a expliqué la ministre devant l’Assemblée législative.

De grosses dépenses

Elle ajoute que les milliards de dollars en coûts directs, en garanties et en indemnités potentielles liées aux risques pourraient compromettre la capacité du gouvernement à remédier aux pressions auxquelles la province fait présentement face.

Je sais que l’idée d’accueillir ces Jeux enthousiasme les athlètes et les amateurs de sport. En revanche, la province a la responsabilité d'évaluer les avantages par rapport aux coûts et les risques éventuels du projet , peut-on lire dans le communiqué.

Le gouvernement croit que les engagements pris pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA en 2026 et les Jeux Invictus de 2025 permettront aussi de braquer les projecteurs du monde sur la province.

« Je pense que c'est le mauvais moment. Le gouvernement en a beaucoup sur les épaules, en ce moment. » — Une citation de Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport de la Colombie-Britannique

Lisa Beare cite aussi l’attention et les ressources considérables que la planification et l’accueil qu’un tel événement requiert, et rappelle néanmoins les engagements du gouvernement à mettre en œuvre les mesures de réconciliation avec les partenaires autochtones.

Une déception pour les organisateurs

Cette décision marque la fin du rêve olympique pour les responsables de la mise en candidature.

La chef élue de la nation Tsleil-Waututh, Jen Thomas, dénonce le fait que la province ait tranché sans d’abord en discuter avec les nations organisatrices. Le fait que la décision ait été prise sans nous, ça démontre que nous devons apprendre à mieux travailler ensemble , explique-t-elle.

De son côté, le chef Musqueam, Wayne Sparrow parle d'une occasion ratée, celle de présenter les premiers Jeux olympiques de l'histoire organisés par des peuples autochtones.

Le Comité international olympique (CIO) comptait sur les installations déjà existantes à Vancouver pour la candidature de la ville pour les JO d'hiver de 2030. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

Il aurait été bien de s'asseoir avec toutes les parties impliquées avant que [la province] tire ses conclusions , dit-il. Il ajoute qu’il attend de voir les prochaines étapes, mais qu’il voit la décision de la province comme le dernier clou dans le cercueil du rêve olympique.

La ministre fédérale du Sport, Pascale St-Onge, affirme qu’elle respecte la décision de la Colombie-Britannique, mais que la candidature aurait pu établir un précédent historique pour les jeux dans l’avenir en termes de réconciliation, durabilité et inclusivité .

Elle ajoute que le gouvernement fédéral continuera à travailler avec les nations hôtes, la province, Vancouver et Whistler pour d’autres projets sportifs.

La Ville de Vancouver et la Ville de Whistler ont toutes les deux fait part de leur déception à l’annonce de cette décision.

Vancouver a réagi à l'annonce de la province en précisant qu’elle est consciente des sentiments de désillusion que le refus de Victoria peut provoquer étant donné la dimension historique de cette candidature.

Le Comité olympique canadien (COC) avait été informé de la décision de la province avant l’annonce de jeudi.

Sous la direction des Nations Lil’wat, Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien croient aux forces de ce processus mené par les peuples autochtones visant le retour des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver dans la région , précise le gestionnaire principal des relations publiques du COC, Peter Saltsman.

Il précise que le comité digère l’information et qu’une conférence au sujet de cette candidature aura lieu vendredi matin.

Avec les informations de Francis Plourde