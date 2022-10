Le Guichet d’accès à la première ligne pas encore au point à Québec

Présentée comme une solution au débordement des urgences, la mise en place du Guichet d’accès à la première ligne (GAP) continue d’expérimenter des ratés dans la grande région de Québec. Des difficultés surviennent au moment où les urgences des hôpitaux de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches connaissent un regain d’achalandage.

Volume d’appels élevé dépassant la capacité de réponse, communications interrompues par des problèmes techniques, nombre important d’appels provenant d’usagers à qui le service ne s’adresse pas, l’implantation du GAP a rencontré son lot de défis au cours des derniers mois.

Depuis le 15 septembre, le Guichet d’accès à la première ligne du CISSS de Chaudière-Appalaches a reçu 9946 appels. Plus de la moitié des appelants (5547) ont raccroché avant d’avoir pu parler à quelqu’un au bout du fil. Ils ont attendu en moyenne 10 minutes et 17 secondes avant d’interrompre la communication.

Rodage

La Dre Annie Tremblay, directrice adjointe des services professionnels au CISSS de Chaudière-Appalaches, reconnaît que tout n’est pas parfait. Elle précise toutefois que le service est encore en période de rodage et que des ajustements sont faits chaque jour, et ce, dans un processus d’amélioration continue.

Il y a effectivement eu quelques bugs technologiques avec nos lignes téléphoniques, mais qui se règlent quand même. Donc ça, c'est sûr que ça explique quelques difficultés, mais je pense que la raison principale, c'est l'engouement pour le nouveau service , explique Dre Tremblay en entrevue à Radio-Canada.

Le Guichet d'accès à la première ligne vise entre autres à diminuer le nombre de visites à l'urgence liées à des problèmes de santé jugés moins prioritaires. Photo : iStock

Elle mentionne que depuis le 1er mai, le CISSS a envoyé 80 000 lettres à des patients orphelins pour leur annoncer le déploiement prochain du GAP , dont 40 000 à la mi-août.

C'est certain que comme les 80 000 lettres sont arrivées assez rapidement, on avait quand même des délais assez serrés. Les gens ont des besoins depuis tellement longtemps alors c'est sûr qu'on s'attendait, oui, à un certain boom d'appels, effectivement, mais ça devrait s'améliorer progressivement. Je demeure très positive , lance la gestionnaire.

« Ça se fait vite, c'est sûr. Ce n'est pas parfait, mais je pense que c'est un grand changement positif. » — Une citation de Dre Annie Tremblay, CISSS de Chaudière-Appalaches

Le nombre d’agentes administratives et d’infirmières affectées au GAP a déjà été augmenté. D’autres effectifs viendront bientôt les rejoindre. Le CISSS a également ajouté deux travailleuses sociales pour répondre aux appels du volet psychosocial .

Pics d'affluence

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a lui aussi reçu un nombre d’appels élevé depuis l’entrée en service du GAP .

Il y a eu des pics d’affluence, surtout lorsque les personnes recevaient une lettre au sujet du GAP ; les gens avaient des questions, et beaucoup de personnes appelaient pour avoir de l’information, et pas nécessairement pour une consultation avec un professionnel de la santé, et cela faisait en sorte que les lignes téléphoniques du GAP étaient plus achalandées , écrit le CIUSSS dans un courriel.

Des dizaines de milliers de patients ont contacté le Guichet d'accès à la première ligne du CIUSSS de la Capitale-Nationale depuis sa mise en service (archives). Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

À l’instar du CISSS de Chaudière-Appalaches, l’organisme s’efforce d’adapter ses effectifs afin de pouvoir répondre au volume d’appels.

Au total, maintenant, le GAP de la Capitale-Nationale compte 56 infirmières pour faire l’évaluation et une trentaine d’agentes administratives. On aimerait avoir encore plus d’agentes administratives, mais le défi de main-d’œuvre nous empêche d’aller aussi vite qu’on voudrait pour l’embauche , reconnaît l’organisation.

Améliorations

Le système a aussi connu sa part de défis techniques. Selon le Dr Pascal Renaud, président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec (AMOQ), la situation s’améliore de semaine en semaine. Toutefois, l’orchestrateur de rendez-vous, ou hub, n’arrive toujours pas à transférer les plages non comblées de façon automatique vers de l’accès populationnel .

Cela permettrait de réorienter les patients des salles d'urgence vers un médecin de famille. Cela permettrait aussi à des patients d'avoir accès à du sans rendez-vous plus facilement via les plages GAP non comblées , explique le Dr Renaud, qui est médecin omnipraticien à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

Lorsque cette modification-là sera faite au hub, les médecins ou leur secrétaire n'auront pas à faire ce travail-là, puis les plages vont être offertes automatiquement, ce qui va améliorer l'accès à la population , ajoute le président de l’ AMOQ .

Le Guichet d'accès à la première ligne redirige les patients orphelins vers d'autres professionnels de la santé. Photo : Getty Images / Grandbrothers

Il affirme que le temps d’attente moyen a chuté de moitié depuis le mois d’août. Il y a un certain délai, mais qui est tout à fait acceptable pour avoir un rendez-vous rapide vers un médecin ou un autre professionnel de la santé , insiste le Dr Renaud.

Malgré l’achalandage élevé des lignes téléphoniques et le temps d’attente pour parler à une agente administrative, puis à un professionnel de la santé, en deux mois, environ 37 000 personnes n’ayant pas de médecin de famille ont utilisé le GAP de la Capitale-Nationale pour répondre à un besoin de santé.

Ce sont autant d’usagers qui ne se sont pas présentés à l’urgence, faute d’alternative, insiste le CIUSSS .

Libérer les urgences

Un argument également mis de l’avant par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Il rappelle que le GAP vise à réduire le nombre de patients qui se présentent aux urgences pour des problèmes de santé moins prioritaires, ceux que les professionnels de la santé désignent sous les appellations de P4 et P5.

On est déjà en train d'enlever beaucoup de demandes aux urgences par l'intermédiaire du Guichet d'accès , a déclaré le ministre mercredi.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, affirme que les effets bénéfiques du Guichet d'accès à la première ligne sont déjà visibles (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Si l’on suit le raisonnement de M. Dubé, une fois complètement opérationnel, le GAP devrait contribuer à diminuer la pression sur les urgences dans la région de Québec. Jeudi, les urgences des hôpitaux de Chaudière-Appalaches affichaient un taux moyen d’occupation de 129 %. La situation était particulièrement préoccupante à l’Hôtel-Dieu de Lévis (165 %) et à l’Hôpital de Thetford Mines (150 %).

Dans la Capitale-Nationale, le taux moyen d’occupation des urgences atteignait 111 %. C’est à l’Hôpital Saint-François-d’Assise (138 %) et au Centre hospitalier de l’Université Laval (135 %) où les urgences étaient le plus sollicitées.

Équité

Comme le rappelle le CISSS de Chaudière-Appalaches, au-delà du désengorgement des urgences, l’implantation du GAP vise d’abord et avant tout à permettre aux personnes sans médecin de famille d’obtenir un rendez-vous médical ou un service de santé.

La Dre Annie Tremblay voit dans cette nouvelle porte d’entrée une façon d’offrir un service équitable à la population.

Je pense qu'il faut donner à ce nouveau guichet-là la chance de bien se déployer et je pense qu'on va pouvoir répondre à plus de besoins. Alors, pour moi, c'est un beau grand changement , fait-elle valoir.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc