De Berlin à Paris, l’ambassadeur Stéphane Dion voit aux intérêts du Canada

Il accordait jeudi à l'émission Midi info sa première entrevue à un média canadien depuis qu'il a reçu ses lettres de créance de l'Élysée, le 13 octobre dernier.

Guerre en Ukraine, crise des prix de l'énergie, inflation galopante, gouvernements de droite, l’Europe traverse des temps mouvementés et l’ambassadeur se dit préoccupé par la démocratie sur le continent européen.

Ma priorité, c’est de [m]’assurer que les démocraties européennes tiennent le coup, évoluent dans la bonne direction. Le Canada n’est pas une île. Nous avons besoin d’alliés européens, d’un continent européen résolument démocratique, libéral [...] Donc, nous faisons tout ce qu’on peut pour faire avancer les intérêts canadiens de concert avec les intérêts européens.

L’ambassadeur convient que le mouvement d’extrême droite que défendent certains pays comme l’Italie et la Suède ne sont pas souhaitables au Canada. Quand un pays choisit un gouvernement, on travaille avec le gouvernement du pays. Il y a des gouvernements avec qui c’est beaucoup plus facile de travailler que d'autres , admet-il.

Dans le difficile dossier de la guerre en Ukraine, Stéphane Dion définit le rôle du Canada comme celui d'un joueur important au sein d'une grande équipe dont les États-Unis sont le capitaine .

Les Français et les Allemands font des efforts pour garder des liens avec le président Poutine dans l'idée que si on coupe complètement les communications ce sera encore pire. Nous les Canadiens, notre force, c’est qu’on connaît à fond la communauté ukrainienne, pas seulement avec le gouvernement, mais avec toute la population. On est là depuis longtemps, on forme leurs forces armées depuis longtemps, leurs forces policières […] On est très présent et c’est très apprécié de nos alliés.

À titre d’envoyé spécial pour l'Union européenne, l’ambassadeur Dion se définit comme un relais très utile pour le premier ministre et pour la diplomatie canadienne en général.

Monsieur Trudeau et moi, on travaille depuis très longtemps ensemble, on s'apprécie beaucoup. J'ai toutes les semaines un contact avec son bureau. On revoit les grandes questions canado-européennes les unes après les autres. Mes collègues des différents pays européens le savent et m'envoient leurs demandes pressantes. "N'oubliez pas de lui dire que..."

Stéphane Dion ajoute qu'il ne serait pas resté s'il en avait été autrement.

Je reste, parce que je me sens utile à mon pays , conclut-il.