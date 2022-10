Une indemnité de départ de 1 million $ pour un dirigeant d’Hydro T.-N.-L.

Le rapport de la commission d’enquête sur Muskrat Falls accuse plusieurs cadres d’avoir volontairement omis de transmettre des informations primordiales au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador; des informations qui lui auraient permis de prendre des décisions éclairées sur la facture et les risques du mégaprojet.

Gilbert Bennett figure parmi les cadres qui ont pris des décisions immorales, selon le rapport publié en mars 2020.

Mais il avait jusqu’à maintenant gardé son emploi et son salaire de 340 000 $ par année.

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador s’est félicitée lundi de diminuer ses dépenses de 19 millions de dollars dans la dernière année, en réduisant de moitié le nombre de cadres qu’elle paie.

Mais en supprimant le poste de Gilbert Bennett – celui de vice-président de la production d’électricité – la société d’État lui donne une indemnité d’un million de dollars.

Une porte-parole d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador affirme que la construction du barrage de Muskrat Falls s’est terminée il y a un an et que le poste de Gilbert Bennett n’est plus nécessaire.

Mais en réalité le mégaprojet est loin d’être fonctionnel. Les lignes de transmission ne transportent que la moitié de l’électricité produite à la nouvelle centrale.

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador peine à régler une série de problèmes de logiciel.

Les travaux devaient être achevés en 2017.

La facture du projet a presque doublé. Elle s’élève désormais à 13 milliards de dollars.

D'après un reportage de Patrick Butler