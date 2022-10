Le café communautaire L’Accès d’Alma en difficulté financière

L'inflation, le défi de mixité sociale au sein de la clientèle et le non-renouvellement de partenariats expliquent en partie cette crise que traverse l'organisme d'économie sociale ouvert en 2015.

Financièrement, ça va très, très, très mal , lance de façon directe Manon Girard, la fondatrice du café.

Le café est un lieu de rassemblement pour les personnes démunies et vulnérables, mais toutes les classes sociales s'y côtoient. Toutefois, la clientèle précaire est plus importante que jamais depuis la pandémie.

On commence à couper les produits régionaux parce que les coûts ont explosé. Au niveau de l'épicerie, c'est facile à calculer, les prix ont augmenté. Les demandes ont augmenté et la mixité sociale a diminué, donc les gens qui payaient un surplus ont diminué , a poursuivi Manon Girard.

La fondatrice du café communautaire L’Accès, Manon Girard, qualifie de « désastreuse » la situation financière de l'organisme. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Depuis l’ouverture, les clients paient à la hauteur de leurs moyens, allant de la gratuité jusqu’au prix suggéré ou encore plus si les gens le désirent. Il est aussi possible de faire du bénévolat pour ceux qui ne peuvent pas payer.

Dernièrement, les clients plus aisés ont en effet perdu l'habitude de fréquenter l'endroit et s'y sentent parfois mal à l'aise en présence des itinérants plus nombreux qu'autrefois.

Pour en rajouter, le café a récemment perdu environ 80 000 $ parce que des bailleurs de fonds n'ont pas renouvelé leur financement.

Le café communautaire L’Accès se remplit à pleine capacité deux à trois fois par jour. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La situation est à ce point critique que le conseil d'administration a convoqué dernièrement une réunion d'urgence.

On est en mode solution. On a besoin de la population, pas juste de la population du gouvernement, des appuis d'un peu partout. Il faut vraiment trouver des solutions, car la population a besoin du café , a expliqué Elyze Bouchard, secrétaire du conseil d'administration du café communautaire L'Accès.

Le conseil d'administration entend former un comité pour assurer la pérennité du café et espère survivre jusqu'au 31 mars.

Le député contacté

Combative, Manon Girard a déjà cogné à la porte de plusieurs organisations comme la Ville d'Alma ou le député provincial Éric Girard et leur demande un financement récurrent.

La grande majorité des organismes communautaires sont sous-financés et en défense de droits, on est les enfants pauvres parmi les pauvres. Moi, ma mission de base, elle comble à peu près un salaire et demi et j'ai cinq employés , a ajouté Manon Girard.

Contacté par Radio-Canada, le député de Lac-Saint-Jean s’est dit conscient du problème.

Il y a d'autres organisations qui m'en parlent, depuis les quatre dernières années. [...] On en discute ensemble, éventuellement, d’avoir du financement qui est plus à la mission. On est conscient que c'est un enjeu, mais pour l'instant, on doit l'aider à court terme , s’est engagé Éric Girard.

Des clients inquiets

La survie du café communautaire est plus qu'importante pour certains clients.

C'est comme une grande famille. C'est chaleureux, tu ne te sens pas jugée , a dit une cliente.

J'ai participé à beaucoup beaucoup d'activités ici en même temps que je faisais du bénévolat et ça m'a gardée active , a enchaîné une autre.

Les gens fréquentent le café communautaire L'Accès pour toutes sortes de raisons dont celle de prendre simplement un café. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Quand le café a ouvert, c'est ça qui m'a sauvé la vie parce que j'ai fait 10 mois de bénévolat ici , a conclu un autre client.

D’après un reportage de Laurie Gobeil