Mort de jeunes Autochtones à Thunder Bay : la mise en œuvre des recommandations progresse

La Nation Nishnawbe Aski (NAN) a partagé sa plus récente mise à jour sur la mise en œuvre des 145 recommandations, à la suite de l’enquête du coroner, en 2016, sur la mort de sept jeunes Autochtones entre 2000 et 2011.

La mise à jour a eu lieu dans le cadre de l'Assemblée spéciale des chefs de la NAN sur l'éducation.

La coordonnatrice de l'enquête au département de l'éducation à la NAN , Amanda Mannella, a présenté aux participants les points forts de ce qui a été accompli jusqu’à présent.

La santé au cœur des recommandations

Plusieurs ressources ont été conçues et mises à la disposition non seulement des jeunes, mais aussi des parents et aidants. On y retrouve notamment des documents informatifs traitant de santé, des dangers des opioïdes ou de la consommation responsable d’alcool.

Une ligne téléphonique pour la sécurité des étudiants à été mise en place ainsi que des guides sur le consentement.

La campagne "Am I Missing", qui éduque sur les procédures à suivre si une personne manque à l’appel, a été relancée en août 2021.

Une boîte à outils visant à faciliter la recherche de personnes disparues a été développée en partenariat avec le Service de police de Thunder Bay, le Service de police de Nishnawbe Aski et la Police provinciale de l'Ontario.

Le programme Choose life (Choisis la vie) fournit, avec succès, une gamme de services visant à améliorer le bien-être et la santé mentale des jeunes, a souligné Mme Mannella.

D'autres ressources à venir

L’année fiscale 2022-2023 verra le développement et la mise en œuvre de plusieurs ressources supplémentaires : des fiches d’information sur la consommation de cannabis et le trafic sexuel, des brochures sur la prévention de consommation de drogues et sur la santé sexuelle.

Ces ressources sont disponibles dans plusieurs lieux, notamment dans les établissements scolaires, hospitaliers et communautaires ainsi qu'auprès des services de police.

Des écoles secondaires au sein des Premières Nations

Bien qu’il soit heureux des avancées et des progrès faits, le grand chef adjoint de NAN , Bobby Narcisse, croit fermement que la solution idéale devrait être la construction d’écoles dans les communautés afin que les jeunes, qui doivent parfois les quitter à un âge aussi jeune que 12 ou 13 ans, puissent compléter leurs études primaires et secondaires chez eux.

« Pourquoi nos élèves doivent-ils quitter leur communauté et leur famille à un âge si jeune? Enverriez-vous votre enfant de 12 ou 13 ans habiter en ville pendant 10 mois? Cela nous arrive encore. » — Une citation de Bobby Narcisse, grand chef adjoint de NAN

Le grand chef adjoint de NAN, Bobby Narcisse, rêve de voir l'ouverture d'écoles au sein des communautés des Premières Nations. Photo : KAY LEE

La création d’établissements secondaires permettrait à ces jeunes de rester chez eux, ajoute M. Narcisse, d’apprendre et de se réapproprier leur langue ainsi que de développer des projets éducatifs en lien avec la terre.