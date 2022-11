Qui suis-je?

Je suis née à Lévis et j’ai grandi à Saint-Romuald (qui maintenant fait partie de Lévis). J’étudie au Département des littératures de langue française de McGill, en spécialisation création. J’ai publié dans la revue Lieu commun ( perdre ) ainsi que dans Le Délit (« finir de décorer sa chair »). J’ai obtenu un certificat en scénarisation cinématographique à l’Université du Québec à Montréal en 2020. Je continue d’écrire prose, poésie, dialogues.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

J’aborde le thème de la relation fusionnelle au féminin; découvrir le monde avec une passion adolescente et une sensibilité bouleversante.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai été inspirée par mon propre passage à l’âge adulte et celui de mes amis et amies. C’est un moment où j’ai senti que la vie était devant moi, immense, et qu’à deux, nous n’étions que deux (il y avait là une grande beauté).

Les premières lignes

« en bouffant des raisins de sucre sur la terre qui dégèle

nous jasons ensemble mouvant nos lèvres grasses

inventons des bestioles de nos hanches défaites



nous grattons – et nos ongles résistent – le ciel » — Une citation de Extrait de Notre paysage élastique, d’Ève-Marie Marceau

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.