Benoit Charette se porte à la défense du gouvernement et de Rio Tinto

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, se porte à la défense du travail de son ministère et de Rio Tinto dans le dossier des rejets atmosphériques de l'aluminerie d'Arvida.

Par le biais d'un courriel, le ministre rappelle que l'entreprise doit respecter les exigences réglementaires et celles de son autorisation ministérielle et que le ministère veille au respect de ces exigences .

Concernant les émissions à la sortie des cheminées, il fait valoir que l’usine doit respecter les normes du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère applicables pour une aluminerie comme celle d’Arvida .

Il ajoute que son ministère agira s'il constate un dépassement de ces normes afin de faire respecter la loi. Rio Tinto a fait énormément de progrès ces dernières années pour offrir un aluminium vert. Je suis confiant qu’ils seront en mesure d’appliquer les efforts suffisants , conclut-il dans son courriel.

Andrée Laforest ne s’inquiète pas

La ministre des Affaires municipales et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, refuse pour l’instant d’écarter définitivement l'idée de reconduire après 2025 l'attestation ministérielle qui permet à Rio Tinto d'émettre plus de fluorure et de particules dans l'environnement.

Elle rappelle que le Réseau québécois de la qualité de l'air mesure en temps réel les données de la station Powell à Arvida.

L’indice de qualité d’air, justement pour tous les citoyens, à chaque heure, il est indiqué sur le site. Donc, il faut aller sur Internet puis les citoyens seront rassurés , assure-t-elle.

La ministre sortante Andrée Laforest est la candidate de la Coalition avenir Québec dans Chicoutimi. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

C'est à partir de cette station Powell que le ministère de l'Environnement a constaté qu'Arvida était l'endroit de la province où le dioxyde de soufre était le plus élevé sur une base annuelle en 2018. Cette station ne mesure les particules fines que depuis le mois d'août.

Elle soutient qu’elle n’est pas inquiète du tout . Elle ajoute que Rio Tinto produit l’aluminium le plus vert au monde. C’est une usine très très responsable qui prend ses responsabilités également.

Des discussions à venir, dit Yannick Gagnon

De son côté, le nouveau député caquiste de Jonquière, Yannick Gagnon, affirme que des discussions sont prévues entre des représentants de Rio Tinto et le gouvernement du Québec.

Il ajoute que la priorité est maintenant de connaître les plans de la multinationale pour l'usine d'Arvida. Selon lui, il est impératif que des investissements soient effectués avec une vision environnementale.

Depuis ce matin, je suis en ligne, je suis en communication avec les différents ministères. Quel est le plan de match pour 2025? Je pense que dans mon rôle de député, c’est ce que je dois mentionner, c’est l’information que doit avoir la population et pour 2025, je le dis, je le redis : investissements, investissements verts, maintien de l’emploi , mentionne-t-il.

Avec les informations de Michel Gaudreau, Philippe L'Heureux et Gilles Munger