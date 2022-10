Aluminerie Arvida : la santé de la population non négociable, plaide Julie Dufour

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, se dit préoccupée par la situation.

Elle espère que le gouvernement provincial va mettre de la pression sur la multinationale afin qu'elle prenne des engagements clairs pour l'avenir des installations, en ne négligeant pas la santé publique. Julie Dufour espère un changement de cap à partir de 2025.

On se rappelle que 2025 était la date limite pour changer de technologie pour permettre une meilleure qualité pour la population. La santé de la population, c’est non négociable. Maintenant, je pense que c’est au gouvernement de mettre de la pression pour qu’on arrive à 2025 avec des réponses claires , martelle Julie Dufour.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour Photo : Radio-Canada

Jimmy Bouchard pousse pour AP60

Le conseiller municipal et président de la commission du développement durable et de l'environnement, Jimmy Bouchard, se soucie lui aussi des impacts des rejets de l'usine de Rio Tinto à Jonquière.

Selon lui, si le permis d'opérer des installations devait être renouvelé à la fin de 2025, les critères devraient être grandement modifiés.

Le renouvellement de l’entente telle quelle est inacceptable. Ce n’est pas une possibilité. Comme les technologies sont là, c’est un cas qui est quand même différent de celui de la Fonderie Horne. On a ici des technologies qui sont déjà en place. On pense à AP60. On pense à Elysis qui est sur les rails. Pour moi, ce n’est pas possible de prolonger cette entente-là au-delà de 2025 , pointe-t-il.

Jean-Marc Crevier aussi

Le conseiller municipal et ex-syndicaliste Jean-Marc Crevier appelle l'entreprise à moderniser ses équipements pour concilier le maintien des emplois et protéger l'environnement.

Il croit cependant que les choses doivent se faire graduellement.

Les gens qui sont alentour de cette usine-là, en grande partie, c’est des travailleurs de cette usine-là qui gagnent bien leur vie puis tout ça. D’arriver, de se lever pis dire : "Fermez ça parce que c’est dangereux sur notre santé", oui, mais il y a une façon de le faire. C’est en investissant tranquillement avec AP60, agrandir , décrit-il.

D'autres sources de pollution, dit Carl Dufour

Le conseiller municipal d'Arvida, Carl Dufour, demande à Rio Tinto de rassurer la population sur la qualité de l'air dans son secteur. Carl Dufour reçoit les doléances des citoyens depuis 2009.

Il rappelle que Rio Tinto fait preuve de transparence et a fait beaucoup d'efforts pour améliorer ses performances environnementales tout en respectant les règles du ministère. Il croit par ailleurs que Rio Tinto n'est pas le seul pollueur dans son quartier.

Ils ont le droit de polluer plus que bien d’autres choses, mais ils suivent quand même les normes de ce qu’on leur permet. Rio Tinto, il y a l’usine, mais ce ne sont pas les seuls émetteurs de pollution. Vous avez tous les gens autour qui se font des feux de foyer, des feux de bois. Il y a le trafic dans le secteur, il y a quand même beaucoup de camions lourds. Il y a le boulevard Mellon qui est emprunté, il y a le boulevard Saguenay qui est emprunté par du camionnage lourd , a énuméré le conseiller.

Selon un document produit par Rio Tinto qui se retrouve dans l'attestation d'assainissement de l'Usine Arvida, la contribution du Complexe Jonquière compte pour au minimum 75 % des concentrations de polluants dans l'air ambiant d'après les modélisations effectuées. Cette proportion est même de 100 % pour ce qui est du fluorure d'hydrogène.

Le conseiller municipal du secteur Arvida Carl Dufour Photo : Radio-Canada

Comme les autres élus, ils souhaitent des investissements le plus rapidement possible pour améliorer la situation au bénéfice de ses citoyens

Si on veut continuer à survivre avec une aluminerie dans le secteur, il va falloir qu’ils performent un petit peu plus au niveau des nouvelles technologies, mais on l’espère, on l’espère vraiment qu’on va avoir des annonces le plus rapidement possible , a-t-il conclu.

