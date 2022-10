L’Amphithéâtre tourne la page sur une saison exceptionnelle

Les 55 évènements présentés ont suffi à raviver l'intérêt des visiteurs. Les derniers chiffres font état d’une augmentation de plus de 20 % de la clientèle par rapport à la dernière saison normale, soit 2019. Depuis le lancement des activités, en 2015, le nombre de spectateurs accueillis a presque doublé.

45 % des visiteurs proviennent de la Mauricie et 55 % de l’extérieur de la région. La nouvelle réjouit Roger Picard, président du conseil d’administration de la Corporation des évènements de Trois-Rivières.

Ces chiffres impressionnants confirment une fois de plus que l’Amphithéâtre Cogeco fait partie des places de choix au sein des lieux de diffusions de spectacles au Québec et qu’[il] porte un grand rôle de pôle attracteur économique et touristique pour la région , a-t-il expliqué par voie de communiqué.

Des produits d’appels qui rayonnent

Les deux productions exclusives à l’Amphithéâtre auront marqué l’année 2022. Harmonium symphonique, le spectacle hommage à Serge Fiori, a suscité l’intérêt de 27 500 spectateurs et 71,35 % d'entre eux proviennent de l’extérieur de la région.

Le concert Harmonium Symphonique : histoires sans paroles a été présenté à l'Amphithéâtre Cogeco. Photo : Radio-Canada / David Dufresne-Denis

Le sixième opus de la Série hommage du Cirque du Soleil, Vive nos divas, a quant à lui attiré 47 500 spectateurs, dont 62 % provenaient de l’extérieur de la Mauricie.

L'organisation a travaillé extrêmement fort au courant de la dernière année pour assurer une relance des activités des plus réussies. L’objectif était de poursuivre dans l’offre d’une programmation diversifiée, d’élargir les créneaux et de développer de nouveaux projets pour poursuivre la croissance de l’organisation , confie pour sa part Steve Dubé, directeur général de la Corporation.

L'Amphithéâtre Cogeco traverse actuellement une ère de changement. La prochaine saison sera la première sans M. Dubé à sa tête.

Le directeur général ainsi que la directrice générale adjointe, Marie-Michelle Mantha, quitteront leurs fonctions tout juste avant la période des Fêtes. Aucun successeur n’a pour le moment été nommé.