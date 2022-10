Une autre saisie au pénitencier de Donnacona

La saisie a eu lieu le 24 octobre dernier. Parmi les objets interdits et non autorisés saisis, on retrouve 168 grammes de haschich, un téléphone cellulaire et une carte SIM , selon le Service correctionnel du Canada (SCC)

Le colis a pu être saisi grâce à la vigilance du personnel .

Il s'agit d'une énième saisie dans les derniers mois pour les agents correctionnels de Donnacona.