Soccer : les Aigles Bleus se qualifient pour les séries du SUA

La troupe de l'entraîneur Younes Bouida sera l'une des six équipes qui vont se disputer le titre du Sport universitaire Atlantique (SUA), au Cap-Breton, la semaine prochaine, ainsi qu’une place aux Championnats USports.

Après un départ difficile, le Bleu et Or a enchaîné les victoires. L’équipe n’a perdu qu’une seule fois en huit parties.

Au début, on a perdu un match, on a égalisé certains matchs, mais là on a réalisé qu'est-ce qu'il fallait améliorer. Ça fait quatre matchs consécutifs qu'on a des bonnes victoires, des bons résultats, fait qu'on veut juste continuer là dessus , affirme le capitaine de l’équipe Thomas Maillet.

Thomas Maillet (en bleu) devant un joueur des Panthers de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Normand Léger

Les Aigles Bleus ont confirmé leur présence en séries avec une victoire de 4 à 0 contre Mount Allison, samedi dernier, aidé par une frappe spectaculaire de Jonathan Kissé.

Le ballon a sauté par-dessus Will Sydavong, je me suis dit « yo, il faut juste tenter, si je manque il y aura d'autres occasions ». Je suis content que ça a rentré, j'étais même surpris , affirme celui qui a trouvé le fond du filet à quatre reprises cette année.

Jonathan Kissé (en blanc) face à un défenseur de l'Université St-Mary's. Photo : Normand Léger

L’attaquant recrue natif de Toronto a hâte que les séries débutent pour montrer au reste du pays les qualités de l’équipe.

On sait nos ambitions, on sait ce qu'on peut faire, et les matchs que nous avons gagnés nous ont prouvé que même si les gens nous voient comme des underdogs, on peut vraiment faire quelque chose et surprendre tout le monde , affirme celui qui a rejoint son frère, le défenseur Julien Kissé, dans l’alignement des Aigles cette année.

Jonathan Kissé a été épaulé à l’attaque par Mohamed Lamine Touré, meilleur compteur des Aigles avec cinq buts en dix parties.

Un succès qu’il attribue au reste de l’équipe.

Le groupe a été formidable donc ça nous a aidé, nous les attaquants, a marquer plus de buts. Collectivement, ça marchait beaucoup, donc ça m'a aidé , décrit l’attaquant originaire de la Guinée.

Un retour en série attendu

Le capitaine Thomas Maillet est l’un des seuls joueurs de l'équipe à avoir vécu l'expérience des séries, en 2018.

Les Aigles avaient alors perdu en quart de finale.

C'était comme une différente époque, c'est pas la même équipe. Évidemment dans ce temps là j'étais une recrue là maintenant je suis un vétéran de l'équipe. Donc c'est une expérience différente, mais vraiment c'est le même objectif , dit Thomas Maillet.

Mohamed Lamine Touré (en blanc) face à un défenseur des Huskies de l'Université St-Mary's Photo : Normand Léger

Et cet objectif, c’est de se rendre au moins en demi-finale.

On prend ça un match à la fois, mais notre objectif est d’aller le plus loin possible affirme Thomas Maillet, qui en est à sa dernière saison avec les Aigles.

Il reste toujours des parties de saison régulière aux Aigles Bleus qui s’envolent maintenant vers la Nouvelle-Écosse pour deux parties sur la route.

Jonathan Kissé (en bleu) face à un défenseur de l'Université St-Mary's Photo : Normand Léger

L'entraîneur Younes Bouida estime que ces parties contre l’Université Saint-Francis-Xavier et l’Université du Cap-Breton, deux des meilleures équipes au pays, sont un bon test avant le début des séries.

Pour nous c'est une préparation pour les séries, donc on va aller travailler vraiment fort, c'est aussi vraiment se mesurer contre les meilleurs au Canada , estime le tacticien.

Le championnat de soccer masculin du Sport universitaire de l’Atlantique débute le 2 novembre au Cap-Breton.

Le championnat féminin se déroule à l'Île-du-Prince-Édouard. L’équipe féminine de l’Université de Moncton ne s’est pas qualifiée.