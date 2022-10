Un projet de sanctuaire animal voit le jour à Senneterre

Le projet du sanctuaire Les Oreilles du bonheur a été pensé par Jessica Skene, propriétaire d’une animalerie à Senneterre. Depuis mars, elle accueille dans sa boutique toutes sortes d’animaux abandonnés, tels des lapins et des cochons d’Inde.

« La plupart des refuges ne prennent pas ce genre d’animaux. Souvent, les gens trouvent ça très mignon quand ils sont bébés, mais ils se rendent compte que c’est plus de travail qu’ils pensaient, ou encore que les enfants ne s’en occupent pas. J’ai reçu des demandes et je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire. Je ne suis pas capable de dire non quand on parle d’animaux dans le besoin. » — Une citation de Jessica Skene

L'organisme héberge une quinzaine de cochons d'Inde abandonnés, ainsi que des lapins, des rats, des perruches, des chinchillas et un hérisson. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La famille de Jessica Skene a grandi rapidement, si bien qu’elle compte aujourd’hui une quinzaine de cochons d’Inde, une douzaine de lapins, des chinchillas, des perruches, des rats, un hérisson et même des chevaux, qui vivent dans une écurie louée par l’organisme.

J’ai rapidement vu que je ne pouvais pas tout prendre ça à ma charge et c’est pourquoi j’ai créé un organisme à but non lucratif pour pouvoir amasser des fonds et financer l’achat d’équipements, la nourriture ou encore la stérilisation , précise-t-elle.

Le sanctuaire loue aussi une écurie pour y héberger des chevaux. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L'achat d'une terre dans les priorités

Un comité a aussi été mis sur pied pour structurer le projet. L’une des priorités est de procéder à l’achat d’une terre où l’organisme pourra y construire le bâtiment nécessaire au sanctuaire.

La Ville nous a aussi approchés pour qu’on prenne le mandat des chats et chiens errants, ce qui m’intéresse beaucoup. Mais ça nous prend un bâtiment adapté, en campagne, indique Jessica Skene. Je cherche activement des gens prêts à s’impliquer avec moi. On a des donateurs et de généreux commanditaires, mais ça représente un gros investissement et on aimerait que ça puisse se régler avant l’hiver, pour au moins pouvoir y transférer les chevaux , mentionne-t-elle.

En attendant l'achat d'une terre pour y construire des bâtiments permanents, les animaux vivent dans des cages à l'intérieur de l'animalerie de Jessica Skene à Senneterre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Par son projet, Jessica Skene espère pouvoir donner une belle vie à ces animaux, soit au sanctuaire ou encore dans de nouvelles familles adoptives.

L’organisme prévoit aussi conserver des animaux afin de permettre à une zoothérapeute impliquée dans le projet de prodiguer des soins.