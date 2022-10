La Fondation Rock-Guertin s’attend à distribuer 1000 paniers de l'Espoir de plus aux Fêtes

La demande pour les paniers alimentaires a explosé en Estrie au cours des derniers mois selon la Fondation Rock-Guertin. L'organisme s'attend d'ailleurs à ce que cette tendance se poursuive pendant le temps des Fêtes, et qu'il doive fournir beaucoup plus de paniers de l'Espoir que lors des années précédentes.

En avril dernier, la Fondation avait distribué 800 paniers du printemps contre 400 l'année précédente. Elle prévoit offrir 3500 paniers de l'Espoir cette année, alors qu'elle en avait offert 2500 en 2021.

La Fondation souligne qu'elle devrait revenir cette année à la livraison des paniers et prévoit faire la distribution sur deux, voire même trois jours.

La directrice des communications et du développement des affaires de la Fondation Rock-Guertin, Stéphanie Blanchard, soutient par ailleurs que le portrait de la clientèle, qui était auparavant constitué à 75 % de personnes seules ou sur l'aide sociale, a également changé.

On a vraiment énormément de familles qui font des demandes, explique-t-elle. Dans les épiceries, les coûts ont augmenté, les loyers sont de moins en moins abordables, le coût de l'essence a explosé et les salaires n'ont pas forcément augmenté.

« C'était un peu évident que cela allait arriver, l'augmentation des demandes. On l'avait vue venir. » — Une citation de Stéphanie Blanchard, directrice des communications et du développement des affaires de la Fondation Rock-Guertin

Les demandes pour les paniers du printemps ont explosé cette année, selon la Fondation Rock-Guertin (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Le processus a été assoupli par la Fondation, pour aider le plus de monde possible et éviter de disqualifier un [ménage] qui en aurait eu besoin . Entre autres, le salaire n'est plus un critère pour déterminer si un ménage peut obtenir un panier ou non.

C'est toujours une question très délicate, admet Stéphanie Blanchard. On est obligé de mettre certains critères pour éviter les abus, mais c'est très rare. On a facilité le processus d'inscription, on peut faire la demande en ligne. On demande le strict minimum d'informations.

Banques alimentaires Canada a publié un article jeudi révélant que les besoins ont augmenté de 35 % par rapport à 2019. Selon l'organisme, qui regroupe 4750 banques alimentaires et organismes au pays, le nombre d'utilisateurs n'a jamais été aussi élevé. Moisson Estrie affirme que la situation serait similaire dans la région.

Des besoins à la hausse aussi dans les écoles

La Grande Table remarque elle aussi une demande accrue pour ses services, dont celui de boîtes à lunch dans les écoles.

Ce service est sous la recommandation des directions d'école. Ce sont elles qui font le tri des élèves dans le besoin et là aussi, il y a une augmentation très importante depuis deux, trois ans , explique le directeur général de la Grande Table, Vincent Boutin.

« L'année passée, on parrainait environ 200 élèves pendant l'année scolaire. Cette année, j'en suis à près de 300, soit une augmentation de 50 % en un an. » — Une citation de Vincent Boutin, directeur général de la Grande Table

Vincent Boutin confirme que la demande a aussi augmenté à son organisme. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

La Grande Table offre également des repas congelés aux personnes à faible revenu, et là aussi, la demande est en augmentation. L'an passé, on a produit 110 000 repas à la Grande Table, et cette année, on se dirige vers 140 000.

Ces besoins accrus viennent avec des défis pour l'organisme, qui compose elle aussi avec une hausse des denrées alimentaires. Si elle réussit à tirer son épingle du jeu grâce à des dons de Moisson Estrie, Vincent Boutin soutient qu'il faut être de plus en plus imaginatif sur les façons de faire pour diminuer les coûts de production.

Avec les informations de Marie-France Martel