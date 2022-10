Cross-country : le Rouge et Or à la défense de ses titres

Un an après un double sacre historique sur les plaines d’Abraham, les équipes de cross-country du Rouge et Or partent à la défense de leurs titres nationaux. Les championnats provinciaux de samedi, à Rawdon, serviront de répétition générale avant de se frotter à l’élite canadienne.

Pointant au premier rang du classement U Sports, la formation féminine a complètement survolé la compétition québécoise jusqu’à maintenant cet automne. Menées par la championne canadienne en titre, Jessy Lacourse, les coureuses du Rouge et Or ont remporté les trois compétitions provinciales auxquelles elles ont pris part cette saison, raflant les quatre premières places dans deux d'entre elles.

C’est vraiment une équipe très impressionnante avec beaucoup de profondeur. On a plusieurs filles qui peuvent aspirer aux grands honneurs , lance l'entraîneur-chef Félix-Antoine Lapointe.

L'entraineur-chef de l'équipe de cross-country du Rouge et Or, Félix-Antoine Lapointe Photo : Louis Charland / Rouge et Or

En plus de Jessy Lacourse et de Catherine Beauchemin, deux fois médaillée des Nationaux, les jeunes Jade Bérubé, Florence Caron et Sara-Pier Paquet ont toutes connu une progression impressionnante dans la dernière année. Résultat: l’équipe actuelle est probablement plus forte que la formation championne de l’automne dernier, admet Lapointe.

Maintenant, c’est de livrer la marchandise quand ça compte. Si tout va bien, ça ne devrait pas être un problème de l’emporter par une grosse marge aux championnats provinciaux en fin de semaine, mais ce n’est pas nécessairement ça l’objectif. C’est davantage de bien se préparer pour les Nationaux où Guelph McMaster et UBC ont des équipes pour rivaliser avec nous.

L'éclosion de Philippe Morneau-Cartier

Du côté masculin, le Rouge et Or a pu compter cette saison sur l’éclosion de Philippe Morneau-Cartier pour pallier le départ de Thomas Fafard.

Philippe est vraiment sur une courbe de progression impressionnante. Il avait eu une super bonne saison sur la piste en athlétisme cet été, mais là il a été chercher une coche de plus , décrit son entraîneur au sujet de l’ancien des Élans de Garneau.

Philippe Morneau-Cartier a remporté les deux courses universitaires auxquelles il a participé, cet automne, dont celle disputée sur les plaines d'Abraham, le 8 octobre. Photo : Louis Charland / Rouge et Or

À sa deuxième année universitaire, Morneau-Cartier a remporté les deux courses auxquelles il a pris part cet automne. Les deux autres courses du circuit québécois ont quant à elles été remportées par Matthew Beaudet, le champion québécois en titre des Redbirds de McGill.

Les deux coureurs s'affronteront donc pour la première fois de l’automne à Rawdon, samedi. C’est l’affrontement ultime entre les deux favoris pour ce championnat-là , illustre Félix-Antoine Lapointe.

Ils croiseront toutefois à nouveau le fer deux semaines plus tard aux championnats canadiens U Sports, en Nouvelle-Écosse. L’objectif du Rouge et Or sera de monter sur le podium national et Jean-Simon Desgagnés y sera pour l'occasion.

À sa dernière année d’éligibilité, le coureur vedette de l’équipe n’a pratiquement pas compétitionné cet automne, ses stages en médecine l’en empêchant. Il fera également l’impasse sur les championnats provinciaux, mais arrivera en renfort pour la défense du titre canadien.