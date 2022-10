La Municipalité de Cantley renouvelle son entente avec Transcollines pour 2023

Qui a voté quoi? Jean Bosco : Pour

Jean-Nicolas De Bellefeuille : Contre

Sarah Plamondon : Pour

Jean-Charles Lalonde : Pour

Philippe Normandin : Pour

Nathalie Bélisle : Pour

Le maire David Gomes : Pour

Le ton a monté entre le conseiller municipal Jean-Nicolas De Bellefeuille et le maire David Gomes au début de la rencontre.

M. De Bellefeuille posait des questions et soulignait ses préoccupations concernant des pratiques et à la gestion de Transcollines. M. Gomes a répondu que des points soulevés par le conseiller avaient été adressés mercredi soir lors d'une rencontre conjointe tenue par la Municipalité de Cantley et Transcollines, lors de laquelle M. De Bellefeuille était absent.

Le conseiller Jean Bosco, qui était également absent de la rencontre la veille, a affirmé qu'il n'était pas vendu à l'idée que la Municipalité offre ainsi un chèque en blanc à Transcollines.

Transcollines nous a demandé de débloquer l'argent sans nous donner les rapports , a affirmé l'élu. Pour moi, ce n'est pas la bonne façon de faire .

« Je veux m'assurer que Transcollines fasse son travail. » — Une citation de Jean Bosco, conseiller municipal à Cantley

M. Bosco se dit cependant ouvert à considérer le service à la carte, malgré ses imperfections.

Ce dernier se questionnait aussi quant à la possibilité de mettre des balises supplémentaires pour évaluer, chaque trimestre, le travail de Transcollines en échange du montant de la quote-part. Avec la structure telle qu'elle est, telle qu'elle a été créée, aujourd'hui, on n'a aucune mesure de contrôle , a-t-il souligné.

C'est donc à Transcollines que revient la décision des modalités de paiement et de la façon dont l'argent sera utilisé. Au final, M. Bosco a tout de même voté en faveur d'accorder la quote-part demandée par le transporteur.

Avant de clore la séance, le maire David Gomes a demandé aux conseillers de faire leur devoir en vue de paiement de la quote-part de 2024.