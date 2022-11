Qui suis-je?

Je suis née à Rimouski, où je suis revenue m’établir depuis peu pour enseigner et lancer une entreprise de thé. J'ai aussi habité Montréal, Osaka, Paris, Sarajevo et Istanbul. Toutes ces villes, leurs langues et leurs cultures contribuent à façonner ma vision du monde et ma poésie, même à distance. J'ai publié un livre de poésie, Tu me places les yeux, en 2017 à La Peuplade, et j'ai été récipiendaire de la bourse d’écriture Jean-Pierre-Guay — Caisse Desjardins de la Culture de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) en 2021.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Le monde entier est un camion aborde la crise écologique qui nous frappe de plein fouet et, face à elle, l'impuissance de la piétonne sur les boulevards de Rimouski. L'humour, entre autres véhiculé par les chansons populaires et les expressions régionales, reste malgré tout de la partie, cette lutte pour la rue... ou contre la rue.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je me déplace à pied dans une ville qui a remblayé la plage le long du Saint-Laurent pour y bâtir un boulevard, puis qui a construit une promenade le long de ce boulevard pour les personnes qui marchent et les cyclistes. Plus souvent dérangée par les pétarades des camionnettes modifiées et effrayée par la hauteur des camions légers dits véhicules utilitaires sport (VUS) que bercée par les vagues et la grâce des hérons, j'ai écrit cette suite comme un poing levé devant l'incohérence de notre usage effréné du pétrole et de notre gâchage du monde.

Les premières lignes

« le monde entier

est un camion il est

trop possible de s’asseoir



nous on emprunte le passage les clous

sous les pieds comme on dit attention

à nous les minous*. » — Une citation de Extrait de Le monde entier est un camion, d’Aimée Lévesque

*(Les morceaux en gras dans ce paragraphe proviennent d’une ligne des paroles de Camions ça fait prout d’Henri Dès : Attention les minous, passez sur les clous .)

