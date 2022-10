Le 30 octobre 1972, pour la toute première fois, les Québécois portent au pouvoir trois femmes aux élections fédérales. Retour en archives sur l’élection historique des députées Jeanne Sauvé, Monique Bégin et Albanie Morin.

C’est lors de l’élection de 1921 que la Chambre des communes à Ottawa accueille sa première femme députée, l’ontarienne Agnes Macphail, une réformatrice du comté de Grey. Au Québec, il faudra attendre la 29e législature en 1972 pour voir les premières représentantes à Ottawa.

Cette année-là, 69 femmes se portent candidates aux élections fédérales, dont 28 dans la province de Québec. L’émission Femme d’aujourd’hui diffusée le 11 décembre 1972 en rencontre quelques-unes et brosse un portrait des trois élues québécoises de leur campagne électorale jusqu'à leur victoire.

Extrait d’émission intitulée « Madame la candidate » qui brosse le portrait de femmes qui se présentent en politique. Réaction de Jeanne Sauvé, Albanie Morin et Monique Bégin à la suite de leur victoire électorale. Animation : Francine Montpetit, Réalisation : Louis-Philippe Beaudoin.

En 1972, Pierre Elliott Trudeau en est à sa seconde élection. Le Parti libéral du Canada entre dans la campagne avec une confortable avance dans les sondages, mais les résultats finaux des élections législatives seront des plus serrés.

Alors que le PLC avait obtenu 45,5 % des appuis en 1968, il ne va chercher que 38,5 % des voix en 1972. Les Libéraux font élire 109 députés et le Parti conservateur 107. Au Québec, la victoire des Libéraux est plus éclatante qu’ailleurs au pays et le parti remporte 56 sièges contre 2 pour le PCC.

L’élection du 30 octobre 1972 est la première élection où l’âge du vote est fixé à 18 ans. Avant cette date, les votants devaient avoir au moins 21 ans.

Jeanne Sauvé dans Ahuntsic

Dans un extrait de reportage intitulé Madame la candidate présenté à l’émission Femme d’aujourd’hui du 11 décembre 1972, la journaliste Francine Montpetit rencontre Jeanne Sauvé, candidate dans Ahuntsic.

Extrait d’émission intitulée « Madame la candidate » qui brosse le portrait de femmes qui se présentent en politique. Entrevue avec Jeanne Sauvé. Animation : Francine Montpetit, Réalisation : Louis-Philippe Beaudoin.

Jeanne Sauvé occupe le métier de journaliste durant 20 ans avant de faire le saut en politique sur la scène fédérale. Elle explique voir l’arrivée des femmes en politique comme un vent de renouveau et une occasion de donner de nouvelles orientations à la société.

« Je pense que nous allons faire beaucoup pour rendre nos collègues conscients que l’humanité est composée d’hommes et de femmes. Que les législations et les politiques doivent tenir compte des situations nouvelles des femmes. » — Une citation de Jeanne Sauvé

Après son élection, Jeanne Sauvé est nommée ministre d’État aux Sciences et à la Technologie. Elle sera plus tard en 1974 ministre de l’Environnement, ministre des Affaires extérieures (1975) et ministre des Communications pour la francophonie. En 1980, Jeanne Sauvé devient la première femme élue à la présidence de la Chambre de communes.

Entre 1984 et 1990, Jeanne Sauvé est la première femme à occuper le titre de Gouverneure générale du Canada.

Monique Bégin dans Saint-Michel

La journaliste s’entretient également avec Monique Bégin, candidate dans la circonscription de Saint-Michel. Il est question de son engagement politique, de son influence sur l’électorat féminin et de son style de campagne.

Extrait d’émission intitulée « Madame la candidate » qui brosse le portrait de femmes qui se présentent en politique. Entrevue avec Monique Bégin. Animation : Francine Montpetit, Réalisation : Louis-Philippe Beaudoin.

Même si elle représente le plus populeux comté du Québec et le deuxième au Canada, Monique Bégin qualifie sa campagne électorale de familière avec des assemblées de cuisine, des visites de commerçants et de centres d’achats où elle rencontre les électeurs.

Titulaire d’une maîtrise en sociologie de l’Université de Montréal et d’un doctorat de la Sorbonne, elle milite d’abord aux côtés de Thérèse Casgrain à la Fédération des Femmes du Québec. Elle sera secrétaire générale de la Commission royale d’Enquête Bird sur le statut de la femme au Canada en 1967.

« Il ne me restait plus, après avoir dit aux femmes de faire de la politique active, à y plonger moi-même. » — Une citation de Monique Bégin

Au sein du cabinet de Pierre Elliott Trudeau, elle sera ministre du Revenu national de 1976 à 1977, ministre de la Santé et du Bien-être social de 1977 à 1979 et de 1980 à 1984.

Durant son mandat de ministre en 1978, Monique Bégin met en place le crédit d’impôt pour enfant, appelé aujourd’hui la prestation fiscale pour enfants (PFCE).

La même année, Monique Bégin augmente le supplément de revenu garanti des pensionnés vivants seuls et instaure le partage des crédits du Régime de pensions de la sécurité de la vieillesse du Canada en cas de divorce ou de séparation.

Albanie Morin dans Louis-Hébert

En entrevue, la candidate libérale dans le comté de Louis Hébert, Albanie Morin, mentionne que sa formation en droit est un atout certain pour œuvrer en politique. Elle dit ne pas avoir arrêté sa position sur l’avortement et souhaite se renseigner davantage.

Albanie Morin, Femme d’aujourd’hui, 11 décembre 1972 Photo : Radio-Canada

À Québec, dans Louis Hébert, cinq femmes se présentent aux élections de 1972. Le comté est pour Albanie Morin une exception.

« La femme québécoise, je trouve qu’elle ne participe pas assez. Ma venue sur la scène politique, c’est d’amener la femme à participer. À lui faire voir le problème politique. » — Une citation de Albanie Morin

Avant de se lancer sur la scène fédérale, Albanie Morin est conseillère municipale pour la municipalité de Sillery.

Après son élection de 1972 et sa réélection en 1974, Albanie Morin est vice-présidente des comités pléniers de la Chambre des communes de 1974 à 1976. Elle décède en fonction en 1976 à l’âge de 55 ans.