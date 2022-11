Qui suis-je?

Je suis né à Victoriaville. Je suis designer et chercheur. J’utilise les outils de la représentation architecturale et de l’écriture créative pour étudier les espaces, les spatialités et les spatialisations queers. Mes plus grandes inspirations sont Michel Foucault et Joël Legendre.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Sur l’importance de voir loin est une série de poèmes insomniaques à la croisée du corps et du territoire, de l’intime et du collectif, de la maladie et du kinship.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Elle vient de mon écoanxiété, de mon amour pour l’hiver et des deuils à prévoir.

Les premières lignes

« J’ai la colonne vertébrale croche comme le Saint-Laurent



Une scoliose comme un mensonge collectif qui nous fait accroire que le fleuve coule d’est en ouest alors qu’il est crissement à 45°



J’ai le soleil de midi qui me frappe en pleine face quand je regarde vers le centre-ville. » — Une citation de Extrait de Sur l’importance de voir loin, de Hugues Lefebvre Morasse

