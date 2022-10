Vancouver fait son entrée dans le palmarès gourmand du Guide Michelin

Huit restaurants de Vancouver reçoivent une étoile Michelin dans le tout premier Guide Michelin mettant en lumière les bonnes tables de la ville portuaire canadienne. Les cuisines contemporaine et asiatique dominent ce palmarès, dévoilé jeudi.

Vancouver devient ainsi la deuxième ville canadienne après Toronto et septième destination nord-américaine à rejoindre le guide de référence en matière de gastronomie mondiale.

Lors d’une cérémonie tenue au Centre des congrès de Vancouver, jeudi soir, les restaurants St. Lawrence, Published on Main et Kissa Tanto, entre autres, ont reçu une étoile pour la qualité de leurs produits, l'harmonie des saveurs et la maîtrise des techniques culinaires proposées par leurs tables.

Les chefs des huit restaurants ayant reçu une étoile Michelin ont été réunis lors d'une cérémonie à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Caroline Gascon

La personnalité du chef dans la cuisine et la cohérence entre les visites font aussi partie des critères pris en compte par les évaluateurs qui se sont rendus incognito dans les restaurants au cours de la dernière année.

Nos inspecteurs ont grandement apprécié leurs explorations gourmandes , a déclaré Gwendal Poullennec, directeur international des guides Michelin, en ajoutant qu’ils avaient été fort séduits par la vitalité de la scène gastronomique à Vancouver .

« Ce n'est que le début, tous les ans il y aura désormais la publication du nouveau palmarès et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'étoiles » — Une citation de Gwendal Poullennec, directeur international des guides Michelin

Les 8 restaurants obtenant une étoile Michelin : AnnaLena, cuisine contemporaine

Barbara, cuisine contemporaine

Burdock & Co, cuisine contemporaine

iDen & QuanJuDe Beijing Duck House, cuisine chinoise

Kissa Tanto, cuisine fusion japonaise et italienne

Masayoshi, cuisine japonaise

Published on Main, cuisine contemporaine

St. Lawrence, cuisine française et québécoise * Le restaurant Kissa Tanto a également obtenu un prix spécial pour la qualité de son service.

Les chefs ont accueilli leur étoile avec beaucoup d'enthousiasme.

« Je suis très excité, très fier de mon équipe et de mes partenaires. Ça fait 32 ans que je suis en cuisine et que je travaille comme un défoncé, alors je suis très fier! » — Une citation de Joël Watanabe, chef du restaurant Kissa Tanto

Table du restaurant Masayoshi de Vancouver. Photo : Leila Kwok

La part belle à la cuisine contemporaine

Les cuisines dites contemporaines se démarquent dans le choix des huit établissements étoilés. Ainsi, quatre restaurants choisis privilégient ce type de gastronomie.

Un plat du restaurant Published on Main, de Vancouver. Photo : Sarah Annand

C’est le cas du restaurant AnnaLena, à Kitsilano, où les inspecteurs ont applaudi le raffinement des mets, la présentation et la courtoisie du service. Le chef cuisinier, Mike Robbins, propose une expérience exquise, sans chichis , peut-on lire dans le communiqué publié par le Guide Michelin.

Seule femme chef à recevoir une étoile, Andrea Carlson, propriétaire du Burdock & Co, dans le populaire quartier Mount Pleasant, a séduit les évaluateurs grâce au charme rustique et aux ingrédients de saison étoffant son menu.

Andrea Carlson, propriétaire du Burdock & Co Photo : Radio-Canada / Caroline Gascon

« Il n’y a pas beaucoup de femmes cheffes dans l’industrie, alors c'est vraiment formidable d’être reconnue. » — Une citation de Andrea Carlson, propriétaire du Burdock & Co

Sans surprise, vu l’importance de la communauté asiatique à Vancouver, la cuisine asiatique se démarque également avec trois restaurants récompensés.

Le restaurant Burdock & Co., àVancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

À la table du restaurant iDen & QuanJuDe Beijing Duck House, notamment, le canard de Pékin et le savoir-faire du chef Allen Ren, qui fait honneur aux origines de la recette ancestrale (datant de 1864), a ravi les inspecteurs.

Un seul restaurant français trouve aussi place à la tablée des étoilés. Le St. Lawrence a déjà son lot de gourmands fidèles et, comme eux, les inspecteurs se sont enthousiasmés pour la palette gustative de la cuisine canadienne-française que propose le chef Jean-Christophe Poirier.

Un plat du restaurant iDen & QuanJuDe Beijing Duck House Photo : Ken Huang

« Bibs gourmands » et recommandations

En plus des étoiles, le Guide Michelin a également attribué à 12 autres restaurants de Vancouver la distinction Bib Gourmand, décernée aux restaurateurs qui proposent une cuisine soignée à prix modéré .

Cela signifie à Vancouver un repas de deux services, comprenant un verre de vin et un dessert pour moins de 60 $ par personne.

Figurent notamment dans cette liste le restaurant vietnamien Anh and Chi, rue Main, la tablée thaïlandaise de Kin Bao Song, rue Broadway Est, ainsi que la cuisine indienne de Vij’s, rue Cambie.

Table du restaurant Anh and Chi de Vancouver. Photo : Leila Kwok

Meeru Dhalwala, cheffe et copropriétaire du restaurant Vij’s, estime que le Guide permet de positionner la ville blottie entre mer et montagne comme destination gastronomique d’envergure internationale.

« Après tout, on ne parle pas de Vancouver juste pour ses montagnes! » — Une citation de Meeru Dhalwala, cheffe et copropriétaire du restaurant Vij’s

Les 12 restaurants ayant obtenu la mention Bib gourmand : Anh and Chi. cuisine vietnamienne

Chupito, cuisine mexicaine

Fable Kitchen, cuisine contemporaine

Fiorino, Italian Street Food, cuisine italienne

Kin Kao Song, cuisine thaïlandaise

Little Bird Dim Sum + Craft Beer, cuisine chinoise

Lunch Lady, cuisine vietnamienne

Nightshade, cuisine végétarienne

Oca Pastificio, cuisine contemporaine

Phnom Penh, cuisine vietnamienne

Say Mercy!, cuisine contemporaine

Vij’s, cuisine indienne

Si le fait d'obtenir une étoile Michelin serait, pour Meeru Dhalwala, une belle reconnaissance, elle estime qu’il faut éviter de tomber dans le syndrome de Cendrillon .

Le Guide Michelin n’est pas le prince charmant de la restauration. Contrairement à celles qui convoitent l’escarpin de verre, les restaurateurs n’ont pas à rechercher une étoile à tout prix pour se convaincre du mérite de leur table , dit-elle.

Par ailleurs, une brochette de 40 restaurants, tous styles culinaires confondus, étoffe une liste des établissements qualifiés de recommandés dans le Guide Michelin. On y trouve des adresses où déguster fruits de mer, cuisines grecque, thaïlandaise, mexicaine ou italienne, notamment.

Des absents

Certains restaurants, pourtant réputés auprès des amateurs de fine cuisine, sont toutefois absents du guide. C’est le cas notamment des restaurants Provence Marinaside et du restaurant Le Crocodile, ce dernier ayant pourtant été sacré Médaille d'or - Meilleur restaurant français de Vancouver en 2022 par le Vancouver Magazine.

Michel Jacob, chef propriétaire du restaurant Le Crocodile, qui existe depuis près de 40 ans, estime qu’une étoile Michelin ne changerait pas grand-chose à la popularité de son établissement.

Je serais peut-être davantage soucieux de décrocher une étoile si j’étais un jeune chef , dit-il.

Le Guide Michelin a dévoilé son palmarès des restaurants de Vancouver. Photo : Radio-Canada

S’il reconnaît que le Guide Michelin est l’une des grandes références gastronomiques dans le monde, il déplore le moment choisi par les inspecteurs pour mener leurs visites anonymes à Vancouver.

Nous sortions à peine de la pandémie. Comme nombre de restaurants, nous avions perdu du personnel et nous tentions de reprendre pied. Ce n’était pas le moment idéal pour se présenter sous notre meilleur jour.

La simple mention recommandé pour le renommé restaurant Hawksworth faisant partie de la liste BC Restaurant Hall of Fame cause aussi la surprise.

Inspecteurs indépendants

Andrew Festa, porte-parole du Guide Michelin pour l’Amérique du Nord, souligne que le choix des restaurants à visiter demeure à l'entière discrétion des inspecteurs qui se distinguent par leur expertise, leur indépendance et leur anonymat.

Le Guide Michelin Vancouver a été lancé en partenariat avec l’organisme de marketing Destination Vancouver.

Ce dernier assume une partie des frais engagés pour la promotion du palmarès de cette nouvelle destination, mais l’organisme n’a aucune incidence sur le choix des restaurants ni sur l’évaluation des enquêteurs, affirme Andrew Festa.

Les inspecteurs se sont rendus incognito dans les restaurants au cours de la dernière année. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Selon le célèbre guide rouge, fondé en 1900 par l’entreprise pneumatique des frères André et Edouard Michelin, la signification des étoiles et leur classification sont restées inchangées depuis qu’elles ont été créées en 1926 : une étoile signifie une très bonne cuisine dans sa catégorie;

deux étoiles révèlent une cuisine excellente et une table méritant un détour;

trois étoiles célèbrent une cuisine remarquable et une table valant le voyage.

Introduite en 2020, une étoile verte est attribuée aux restaurants qui mettent en œuvre des pratiques écoresponsables concrètes, par exemple améliorer la gestion des déchets et des ressources du restaurant et favoriser l’autonomie énergétique de l’établissement.

Aucune étoile verte n’a été décernée à Vancouver. Seulement 11 restaurants en Amérique du Nord ont reçu cette distinction.

Avec la collaboration de Caroline Gascon