Le prince Harry va publier ses mémoires en janvier

Le prince Harry va publier le 10 janvier ses mémoires titrés Spare, qui peut avoir le sens de « remplaçant », quatre mois après la mort d'Élisabeth II après laquelle les Windsor ont affiché une unité éphémère, et trois ans après le départ du couple qu'il forme avec Meghan Markle.

Nous sommes ravis d'annoncer la publication de l'histoire personnelle remarquable et dotée d'une force émotionnelle du prince Harry, le duc de Sussex , a écrit sur Twitter jeudi l'éditeur Penguin Random House qui a son siège à New York, confirmant une information du New York Times.

L'ouvrage est décrit par l'éditeur, sur un site qui lui est spécialement consacré, comme un éclairage sur les épreuves traversées par Harry, dont la mort de sa mère, la princesse Diana, quand il était enfant.

Avec son honnêteté brute et sans faille, Spare est une œuvre de référence pleine d'information, de révélations, d'introspection et d'une sagesse durement acquise sur la puissance éternelle de l'amour sur la douleur et le chagrin , assure l'éditeur.

Un départ fracassant

Harry, 38 ans, et son épouse américaine Meghan Markle, 41 ans, ont stupéfié la monarchie en quittant la famille royale avec fracas début 2020 et en partant s'installer à Santa Barbara, au nord de Los Angeles, avec leurs enfants, Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor.

Lors d'une entrevue en mars 2021 sur CBS menée par la vedette de la télé américaine Oprah Winfrey, le couple avait accusé la famille royale d'insensibilité et de racisme.

Le prince Harry et Meghan Markle lors de la célèbre entrevue avec Oprah Winfrey en mars 2021 Photo : via reuters / HARPO PRODUCTIONS

Cela avait exacerbé les tensions avec son frère aîné, William, l'héritier direct du trône britannique, et leur père, devenu depuis le roi Charles III.

À la mort d'Élisabeth II le 8 septembre et jusqu'aux funérailles du 19 septembre, la monarchie britannique s'était employée à afficher son unité : en incluant Andrew, mis à l'écart à la suite d'un scandale sexuel, et Harry et Meghan.

Mais Charles III avait vite refermé la parenthèse et semblé écarter un retour de son fils Harry, précisant que lui et sa femme continu[aient] de construire [leur] vie à l'étranger .

Les leçons apprises du prince

Le prince Harry avait annoncé en juillet 2021 travailler à ses mémoires et assuré qu'il reviendrait sur ses erreurs et les leçons qu'il en a tirées.

J'écris ceci non pas comme le prince que je suis depuis ma naissance, mais comme l'homme que je suis devenu , avait-il alors confié.

J'ai porté de nombreuses casquettes au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises –, je peux contribuer à montrer que, quelles que soient nos origines, nous avons plus en commun que nous ne le pensons , avait-il encore écrit.

Meghan Markle, la duchesse de Sussex, et le prince Harry en 2020 à Londres Photo : Getty Images / Samir Hussein

Il s'était en outre dit enthousiaste que les gens lisent un récit de première main de [sa] vie qui soit exact et pleinement fidèle à la réalité .

Spare sera publié en 16 langues dont en français chez Fayard, selon l'éditeur. Une partie des recettes sera versée à des organisations caritatives britanniques.

D'après la BBC, le titre Spare, qui n'a pas encore été officiellement traduit en français, pourrait être une référence au proverbe selon lequel les monarchies ont besoin d'un héritier et d'un remplaçant .

Avant que son frère William ait des enfants, Harry lui faisait suite dans l'ordre de succession.