La 4e centrale du complexe de la Romaine est maintenant fonctionnelle et il ne reste que quelques travaux de finition qui seront exécutés d'ici l'automne 2023 pour qu'il soit officiellement terminé.

Les deux groupes turbines-alternateurs de Romaine-4 ont été inaugurés respectivement les 28 juin et 16 septembre dernier.

« On se sent vraiment fiers [avec] la construction de pareils ouvrages. » — Une citation de François-Pierre Gaudreault, chef de projets à Hydro-Québec

Le responsable chantier, Benjamin Achour, et le directeur de projet, François-Pierre Gaudreault. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

« On a travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour atteindre cet objectif-là. » — Une citation de Benjamin Achour, responsable chantier à Hydro-Québec

C’est en mai 2009 qu’avait lieu la première pelletée de terre de la construction du complexe hydroélectrique de la Romaine. En 2019, trois centrales sur quatre avaient été inaugurées. La mise en service de Romaine-4 a pour sa part été retardée d’un an, notamment la friabilité du roc sur le site du chantier.

Le chef de projets chez Hydro-Québec, François-Pierre Gaudreault, indique que d'autres raisons, notamment la pandémie de COVID-19, expliquent aussi les retards dans la livraison des travaux qui ont suscité leur lot de défis.

Le retard sur la livraison de Romaine-4 a été particulièrement dû au virage santé et sécurité qui a en fait en sorte qu'on a pris un temps d'arrêt , soutient le chef de projets. On s'est donné le temps de revoir toutes nos procédures en matière de santé et de sécurité pour travailler avec des exigences de meilleures manières , ajoute M. Gaudreault.

Ce virage avait été mis en œuvre après que des travailleurs ont perdu la vie sur le chantier du complexe Romaine-4.

Le chef-chantier à Hydro-Québec, Benjamin Achour, dit que le virage santé-sécurité a été un tournant dans la construction du complexe.

Le chef chantier, Benjamin Achour Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Il explique les dernières étapes qui seront faites dans les prochains mois. Ce qu'il nous reste à faire? Je vous dirais que ce sont les moments les plus intéressants : terminer nos engagements environnementaux, aménager le site pour le rendre le plus vert et le plus environnemental possible , énumère-t-il.

Production coûteuse, mais rentable

Le coût total des travaux pour le complexe de la Romaine atteint 7,2 milliards de dollars.

Bien que le coût de production de l'énergie s'élève à 6,4 cent du kilowattheure, l'un des plus élevés de tous les barrages au Québec, la production reste rentable puisqu'elle est vendue à un coût plus élevé aux États-Unis par exemple, explique le porte-parole d'Hydro-Québec, Francis Labbé.

« C'est le complexe le plus récent. Aujourd'hui, la construction coûte plus cher qu'elle ne coûtait auparavant, et c'est un phénomène qui se perpétue dans le temps. » — Une citation de Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec

Le porte-parole d'Hydro-Québec, Francis Labbé (archives) Photo : Radio-Canada

Donc oui, le coût de production est plus élevé. Par contre, les décisions qui ont été prises par le passé font en sorte que malgré tout, le coût global de l'énergie qu'on produit au Québec demeure extrêmement abordable , met de l'avant le porte-parole.

A-t-on besoin de toute cette nouvelle énergie?

Le complexe Romaine-4 vient combler un besoin d'énergie dont le Québec aura besoin dans les prochaines années , affirme l'associée de recherche à l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal, Éloïse Edom.

« Alors là, tout de suite, aujourd'hui, ce n’est pas une énergie dont on a besoin nécessairement. Cependant, Hydro-Québec nous a déjà démontré qu'il y a plusieurs opportunités pour exporter l’énergie quand il y en a trop. » — Une citation de Éloïse Edom, associée de recherche à l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal

Éloïse Edom est associée de recherche à l’Institut de l’énergie Trottier de Polytechnique Montréal. Photo : Radio-Canada / Jessica Rubinger

Mais aussi, il faut voir que dans un futur très proche, là on parle de 2025, 2026, 2027. On est déjà dans un manque d'énergie, on a besoin d'énergie supplémentaire au Québec , mentionne Éloïse Edom.

Elle ajoute que le développement de nouvelles centrales peut prendre des années à terminer, raison pour laquelle il faut planifier.

« La demande future est énorme, on parle de l'ordre de 50 % de plus que ce qu'on a maintenant. Est-ce qu'on a besoin de nouveaux barrages? Peut-être, je n'ai pas la réponse. Il faut y réfléchir longtemps, je pense. » — Une citation de Éloïse Edom, associée de recherche à l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal

La priorité est de réduire l'énergie, dit un analyste

Pour l'analyste en réglementation dans le secteur de l'énergie, Jean-François Blain, la priorité de la province devrait être de réduire la consommation. Afin de remettre en marché de l'énergie qui nous coûte beaucoup moins cher à produire actuellement, environ 2 cents et demi, que le coût de futurs ouvrages hydroélectriques, qui seraient plutôt de 8 à 10 cents , expose-t-il.

« La construction de barrages ne devrait pas être la priorité première (sic). La priorité devrait être la réduction de notre consommation d'énergie et de nos besoins en puissance. » — Une citation de Jean-François Blain, analyste en réglementation dans le secteur de l'énergie

Depuis quelques années, et il l'a répété pendant la campagne électorale, le premier ministre du Québec François Legault dit envisager la construction de nouveaux barrages hydroélectriques.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe et Catherine Gosselin