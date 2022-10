Agression à l’arme blanche à Chicoutimi : l’identité des suspects dévoilée

Il s'agit d'Éric Métayer St-Jean, âgé de 41 ans, et de Keven Bergeron Gagnon, âgé de 29 ans.

On demande à la population de nous donner l’information si elle croit savoir où se trouvent les individus qui seraient possiblement encore sur notre territoire et on doit considérer ces deux hommes comme possiblement armés et dangereux , a indiqué le porte-parole du SPS , Luc Tardif.

L'agression s'est déroulée dans un appartement de la rue William Est au centre-ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

L’agression est survenue dans un appartement alors que des individus étaient rassemblés. La victime avait subi des blessures graves et avait été hospitalisée pendant quelques jours.

À la suite d'une mésentente ou d'une dispute, un des individus aurait subi des voies de fait graves lui ayant laissé des lésions corporelles assez graves. [...] Aujourd’hui on sollicite la participation des citoyens de Saguenay pour nous aider à retrouver deux individus qui pourraient être impliqués dans ce dossier-là, qui auraient pu commettre les voies de fait en question , a ajouté le porte-parole.