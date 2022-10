Suncor rachète la part de Teck Resources à Fort Hills pour près de 1 G$

La mine de sables bitumineux située au nord de Fort McMurray en Alberta et d'une capacité de 194 000 barils par jour, est le plus grand projet depuis des décennies , selon des analystes du secteur énergétique. Elle est actuellement conjointement détenue par Suncor, Teck Resources et la société française TotalÉnergies.

Une fois l'accord conclu, Suncor verra sa participation dans le projet de sables bitumineux passer à 75,4 %, alors que TotalÉnergies détiendra les 24,6 % restants.

Dans un communiqué président et chef de la direction par intérim de Suncor, Kris Smith, affirme que l'acquisition d'une part supplémentaire de Fort Hills répond aux objectifs de rendement de l’entreprise et s'inscrit dans la stratégie d'optimisation de son portefeuille des principaux actifs exploités .

La participation de Suncor dans le projet de Fort Hills passera à 75,4 %, si la transaction obtient l'accord des autorités réglementaires. Photo : Radio-Canada / Geneviève Normand

Il souligne également la confiance de Suncor dans la valeur à long terme du projet de Fort Hills .

Selon les termes de l'accord, la transaction est basée sur la valeur marchande actuelle de Fort Hills et, par conséquent, Suncor tiendra compte d'une dépréciation comptable sans effet sur sa trésorerie pour sa participation actuelle de 54,1 %, qui vaut environ 2,6 milliards de dollars, dans ses résultats du troisième trimestre.

Suncor dit avoir effectué un examen approfondi du projet Fort Hills, qui a commencé à produire du pétrole en 2018, et avoir entamé une initiative d'amélioration visant à stimuler la production de la mine et à réduire les coûts d'exploitation.

Bien que la mine Fort Hills ait été confrontée à des défis au cours des premières années de sa durée de vie, notamment en raison des arrêts de production ordonnés par le gouvernement, j'ai pleinement confiance dans notre plan actuel , soutient Kris Smith.

Selon le PDG de l’entreprise Teck Resources, Jonathan Price, cette transaction fait progresser la stratégie de la compagnie, qui consiste à poursuivre une croissance à la pointe de l'industrie et à rééquilibrer son portefeuille d'actifs de haute qualité vers des métaux à faible teneur en carbone .

Suncor dit vouloir financer la transaction avec les liquidités provenant des processus de vente d'actifs actuellement en cours.