Essor de l’immigration à Halifax

À Halifax, plus de 35 % de tous les immigrants qui vivent dans la ville sont arrivés entre 2016 et 2021, selon les plus récentes données de Statistique Canada.

Ce sont 17 960 immigrants qui ont choisi de poser leurs valises dans la capitale néo-écossaise au cours des cinq dernières années. Un bond important, si on compare ce chiffre à celui des cinq années précédentes, où Halifax a accueilli 6 865 immigrants.

Parmi ces nouveaux arrivants, Khalida Souf, qui a déménagé à Halifax avec son mari et ses deux jeunes enfants en septembre 2019. Originaire d’Algérie, la famille a vécu quelques mois à Montréal avant de s'installer sur la côte est.

Nous avons été particulièrement attirés par la tranquillité de la ville et de la province , explique-t-elle. On a fait l’expérience de ce que voulait vraiment dire une société inclusive, où les gens sont ouverts à l’autre, et nous n’avons pas eu de difficulté à nous intégrer sur aucun aspect.

Lora Lehman s'est installée à Halifax en juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez-Qizilbash

Lora Lehman s’est elle aussi installée à Halifax après avoir transité par une autre province canadienne. Après avoir quitté la Suisse, elle a d’abord passé quelques années en Colombie-Britannique, où elle a rencontré son conjoint, avant de traverser le pays d’ouest en est et de donner naissance à son premier enfant.

C’est la qualité et le coût de la vie qu’ils l’ont attirée à Halifax, ainsi que la plus grande proximité avec sa famille en Europe.

« On a vu qu’on pouvait avoir beaucoup plus grand par rapport à ce qu’on avait à Vancouver. On avait une toute petite pièce, 50 mètres carrés, et là on a le double, voire le triple, pour le même prix, donc c’est vraiment avantageux pour nous, surtout qu’on allait accueillir notre premier enfant. » — Une citation de Lora Lehman

Et après quelques mois seulement, elle se voit déjà rester en Nouvelle-Écosse.

Notre but, c’est, d'ici l’année prochaine, de nous acheter une maison et de nous épanouir ici , dit Lora Lehman.

Une croissance bien accueillie par la Municipalité

Le maire d’Halifax, Mike Savage, affirme que l’afflux d’immigrants internationaux et de migrants interprovinciaux est une excellente nouvelle. Il se souvient encore du moment où les gens lui confiaient ne pas vouloir rester à Halifax. Maintenant, c’est plutôt le contraire, relate-t-il.

La hausse de population comporte toutefois son lot de défis, reconnaît-il, notamment en raison d’un besoin accru de logement que la Municipalité peine à fournir.

Ce qui retarde la construction de logements, c’est le manque de main-d'œuvre, donc on a besoin que les gens viennent pour en construire, mais on sait que les gens ont besoin d’un endroit où vivre quand ils arrivent , dit Mike Savage.

Le maire d'Halifax, Mike Savage, pense qu'il faut construire plus de logements abordables dans la municipalité pour répondre à la demande accrue. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez-Qizilbash

Mais malgré la pénurie de logements, il pense que la Ville a réussi à transformer son image, notamment en créant des occasions d’emploi, des infrastructures intéressantes et des projets de mobilité durable.