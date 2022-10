Les cols bleus de la Ville de Rouyn-Noranda se donnent un mandat de grève

Affiliés au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), ces employés, dont le contrat de travail est échu depuis décembre 2021, revendiquent notamment un traitement plus équitable de l’ensemble des employés de la Ville ainsi que de meilleurs salaires.

« Le point majeur concerne les salaires et les différentes primes. En fait, tout ce qui touche de près ou de loin aux clauses monétaires. À ce sujet, on est très loin d’une entente. Il y a aussi le sujet des horaires, pour lequel on avait certaines demandes et pour lequel on est loin d’une entente également. » — Une citation de Geneviève Carrier, conseillère syndicale au SCFP

L’attraction et la rétention de la main-d'œuvre font également partie des préoccupations du syndicat.

Dans les demandes qu’on a formulées à la table de négociations, ce sujet fait partie constamment de nos préoccupations. Dans les dernières semaines, plusieurs employés ont quitté , signale Mme Carrier.

L’employeur a de la difficulté à recruter de nouveaux membres et on ne se le cachera pas, il y a des employeurs dans la région qui offrent des conditions salariales et autres très attrayantes et qui peuvent faire mal à l’embauche de nouveaux salariés et à la rétention du personnel à la Ville de Rouyn-Noranda , ajoute-t-elle.

On n'en est pas encore là

Geneviève Carrier soutient qu’une grève ne sera pas déclenchée à court terme, mais que les syndiqués sont prêts à exercer ce moyen de pression si les négociations ne progressent pas suffisamment.

On n’en est pas encore là, il y a des étapes qui sont importantes à réaliser avant d’y arriver. Si on s’aperçoit que plus rien n’avance, on va sans doute faire appel à un service de médiation avant d’aller en grève, mais les membres voulaient donner un mandat fort à leur comité de négociations et c’est ce qui s’est produit hier soir [mercredi] , mentionne Mme Carrier.

Comme les négociations sont en cours, la Ville de Rouyn-Noranda a préféré ne pas commenter le dossier.

Les pourparlers entre les deux parties doivent reprendre lundi prochain.