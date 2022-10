Près d’un millier de cinéphiles présents au Festival international du film de Windsor

Les organisateurs notent la présence des cinéphiles de Windsor, mais aussi des adeptes du septième art du Québec, d'ailleurs en Ontario et de la Colobie-Britannique.

Aujourd'hui à 11 h du matin, on a eu près de 1000 personnes , se réjouit Vincent Georgie, directeur général et chef programmeur du WIFF .

Rencontre avec le projectionniste en chef du WIFF

C'était une journée avec un grand public, des gens excités, un grand retour de beaucoup de nos fidèles , ajoute-t-il.

« Les gens sont heureux, très souriants, des retrouvailles des fidèles qui ne se sont pas vus depuis quelques années. » — Une citation de Vincent Georgie, directeur général et chef programmeur du WIFF

Vincent Georgie, directeur général et chef programmeur du Festival international du film de Windsor est ravi d'accueillir des gens de l'industrie du cinéma à Windsor. Photo : Lisette Leboeuf

Selon les organisateurs, 300 bénévoles sont à à l’œuvre pour veiller au bon déroulement du festival.

Parmi les 177 films à l'affiche, 43 sont des longs métrages en français, signalent les organisateurs.

Hawa, de Maïmouna Doucouré fait partie des films francophones projetés lors de la première journée. Ce long métrage raconte l'histoire d'une adolescente à la recherche d'une nouvelle famille.

Vers une reprise d’une vie normale

Pierre Hébert, enseignant à l'École secondaire catholique E.J. Lajeunesse, a accompagné ses élèves. Il était ravi de retrouver du monde, même s’il a raté les débuts.

Ça me fait plaisir, on reprend la vie, on respire de nouveau , dit-il.

Pierre Hébert est content de la reprise du WIFF en personne. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

M. Hébert salue les organisateurs et des bénévoles qui font tout pour rendre la vie agréable pendant le festival de 11 jours.

Il faut ces activités surtout les engagements sociaux , affirme-t-il. Il se dit choyé d'avoir un tel rendez-vous culturel dans sa région.

Première expérience de bénévole

Marion Gralle a rejoint récemment l'équipe des bénévoles du WIFF . Elle se dit chanceuse de participer à un événement incontournable dans la vie de Windsor.

J’ai vu que le festival était un des plus grands atouts de la vie de Windsor , explique-t-elle.

Marion Gralle se dit très fière de participer pour la première au WIFF au titre de bénévole. Photo : GABRIEL NIKUNDANA