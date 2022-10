Promotion de l’immigration auprès des employeurs du Nord-Est

La Corporation du développement économique de Timmins (CDET) tient dans quelques jours sa première semaine sur l’immigration pour aider les employeurs de la ville et des communautés environnantes à recruter de nouveaux arrivants.

Présentée du 1er au 4 novembre, la Semaine de l’immigration des employeurs veut promouvoir l’immigration comme solution aux problèmes de main-d'œuvre grâce à différentes activités d’information.

Alors que notre région continue de faire face à des défis de main-d'œuvre rigoureux, il est essentiel que les employeurs et les entreprises de notre région comprennent quels services et programmes sont disponibles et comment ils peuvent y accéder , indique Christy Marinig, PDG du CDET , dans un communiqué de presse.

La corporation souligne que le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPIRN) de Timmins a été étendu aux communautés environnantes depuis le 23 septembre dernier.

Des communautés comme Hearst, Cochrane, Foyelet et Temiskaming Shores, parmi d'autres, peuvent désormais participer au programme.

Celui-ci a d'ailleurs été prolongé jusqu'en février 2024, alors qu’il devait se terminer à la fin de cette année.

L'expansion du programme et son extension sont d'excellentes nouvelles pour notre région. Nous avons hâte de voir les communautés à l'extérieur de Timmins participer et bénéficier du programme pilote, qui a eu un grand impact sur Timmins depuis son lancement en 2020 , affirme Audrey Penner, présidente du conseil d'administration de la CDET .

La présidente du conseil d'administration de la CDET, Audrey Penner. (Archives) Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Selon la coordonnatrice de projets pour le PPIRN de TImmins, Bailey Campbell, le programme a émis depuis deux ans des recommandations pour 239 candidats et leur famille à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Il y a beaucoup d’employeurs à Timmins qui utilisent déjà l’immigration. On veut partager de l’information et les expériences des employeurs de Timmins avec les autres communautés dans la région , affirme Bailey Campbell, coordonnatrice de projets pour le PPIRN .

Le Réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario se réjouit de l'expansion du projet pilote et de la tenue de la semaine.

Les employeurs devraient tirer avantage des sessions d'information pour vraiment connaître les services surtout que ce sont des organisations à but non lucratif, donc il n'y a pas de frais , affirme Marie-Josée Tremblay, agente de développement.

Les activités de la Semaine de l'immigration des employeurs comprennent une combinaison d'événements virtuels et hybrides.

Les participants ont jusqu’à lundi pour s'inscrire aux activités.