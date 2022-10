L’apprentissage de la science par les tout-petits grâce au programme Stima IPE

Stima IPE, Steam PEI en anglais, intervient chaque année dans les classes. Il organise des camps d'été où les jeunes de six ans et plus peuvent découvrir le codage, la robotique ou encore les mathématiques en s'amusant. L'organisme a un mandat social. On intervient beaucoup dans les milieux où normalement on ne verrait pas un groupe de jeunes s'intéresser à la science , explique Haïfa Vernet Augustin, directrice des programmes en français. On se concentre beaucoup sur les filles , cite-t-elle en exemple.

Le local permet désormais d'étendre l'offre aux familles et aux enfants plus jeunes. Sur une étagère, une imprimante 3D, un laser pour découper du bois et des livres de codage témoignent de la volonté de toucher les adolescents.

Lors du passage de Radio-Canada, l'activité s'intitule Story Book. Elle est destinée aux enfants de deux ans et demi à six ans, ainsi qu'à leurs parents.

L'atelier Story Book, organisé par Steam PEI/Stima IPE, permet à des parents de venir avec leurs jeunes enfants pour réaliser des activités manuelles et scientifiques. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

C'est pour montrer l'importance du jeu dans l'apprentissage, explique Haïfa Vernet Augustin. On n'interfère pas beaucoup, on laisse les enfants explorer tout ce qu'il y a et cela permet aussi aux parents de découvrir comment leurs enfants comprennent le monde , poursuit-elle.

Chaque semaine, un livre est choisi et les parents lisent l'histoire avec les enfants. Ce mercredi, c'est Annie productrice de pommes. L'histoire permet aux enfants de parler des couleurs et du goût des pommes, des recettes qu'on peut faire avec elles, mais aussi des matériaux à utiliser pour construire un présentoir.

Haïfa Vernet Augustin est directrice des programmes en français à Steam PEI/Stima IPE. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Carton, boîtes, crayons, pâte à modeler, pièces de bois et bien d'autres matériaux sont mis à disposition sur une table pour que les enfants puissent reproduire des scènes du livre.

La jeune Gemma, trois ans et demi, réalise une bonne dizaine de pommes en pâte à modeler rouge. J'aime les pommes rouges parce qu'elles goûtent la fraise , dit-elle en riant.

Je suis intéressée à exposer mes enfants aux idées de la science et des maths , raconte sa maman, Megan Burnside. Il y a beaucoup de matériel. Ils peuvent jouer avec. Et les enfants aiment beaucoup ça. Ils sont vraiment concentrés à créer quelque chose , précise-t-elle.

Megan Burnside est venue avec ses deux enfants, Gemma, trois ans et demi, et Alex, cinq ans et demi. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

À côté, Fox, quatre ans, construit un présentoir à pommes avec l'aide de son père, Tim Chaisson.

C'est la première fois qu'il vient à l'atelier : Les enfants sont tellement occupés, leur cerveau va à 100 milles à l'heure, c'est vraiment super.

Lui-même avoue retourner en enfance pendant l'atelier. C'est inévitable quand il y a de la colle, du carton et de la pâte à modeler , plaisante-t-il.

Les nouveaux locaux de Steam PEI/Stima IPE sont dans le même édifice que l’Assemblée des conseils d’Epekwitk, qui défend les intérêts des communautés autochtones d’Abegweit et de Lennox Island. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

On pense que [les enfants] sont trop jeunes pour apprendre, mais avec leur imagination, ils peuvent découvrir des tas de choses par eux-mêmes, de matériaux avec leurs doigts , complète Haïfa Vernet Augustin.

Le personnel de Stima IPE a travaillé en collaboration la Faculté d'éducation de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard pour développer cette nouvelle offre destinée aux plus petits.