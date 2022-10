75 ans d’histoire pour le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan

Le CÉCS est responsable du développement économique des communautés francophones de la province.

De nos jours, il mise sur le développement de projets des entreprises fransaskoises, sur l'entrepreneuriat et surtout sur le recrutement de la main-d'œuvre. Ce sont des axes qui sont récents, car en trois quarts de siècle, l’organisme a connu plusieurs changements.

Les caisses populaires

Le CÉCS a été enregistré officiellement comme organisme en 1947. Il s’appelle alors le Conseil coopératif de la Saskatchewan ( CCS ).

Près d'une trentaine de caisses populaires seront mises sur pied à travers la province. (archives) Photo : Radio-Canada

Le premier projet du CCS est de miser sur l’implantation de caisses populaires.

Environ 29 caisses populaires seront mises sur pied, et deviendront membres du Conseil coopératif de la Saskatchewan.

Une caisse populaire est une institution financière qui offre différents produits et services d’épargne. C'est aussi une coopérative, ce qui signifie qu'elle appartient à ses membres et est exploitée par ceux-ci. Les bénéfices sont partagés entre les membres propriétaires. C’est un mouvement qui connaît une grande popularité au 20e siècle.

À l'époque, le CCS voulait offrir aux francophones la possibilité d’avoir des caisses populaires fonctionnant dans leur langue. Au même moment, le mouvement des Credit Unions connaissait aussi un essor considérable, mais ne s’adressait qu’aux anglophones.

Les caisses scolaires

Une autre mission du Conseil coopératif de la Saskatchewan, vers le milieu du 20e siècle, est d’instruire les jeunes sur le plan financier.

Le CCS met donc sur pied ce qu’on appelait les caisses scolaires pour montrer aux élèves comment gérer leur argent, investir et emprunter.

Ce temps désigné entre la caisse et les écoles permettait aux élèves d’apprendre à se servir de la caisse , explique l’ex-directeur de la Caisse de Bellevue de 1982 à 2001, Aurèle Gaudet.

« C’était ça l’intention. Leur mettre dans la tête comment ça marche. Alors il y avait un peu d’éducation qui venait avec ça. » — Une citation de Aurèle Gaudet, ex-directeur Caisse de Bellevue

Les caisses scolaires ont duré environ 15 ans et ont fermé au début des années 1980, selon M. Gaudet. Elles ont formé une génération de jeunes qui sont ensuite devenus membres des caisses populaires.

Changement de cap

En 1980, une crise financière pousse plusieurs fermiers, qui sont les principaux membres des caisses, vers la faillite.

Les taux d’intérêt atteignent 18 %. Le mouvement des caisses populaires connaît un essoufflement, ce qui encourage le Conseil coopératif de la Saskatchewan à évoluer.

En 1988, la communauté fransaskoise désigne le Conseil coopératif de la Saskatchewan comme responsable de son développement économique.

Ce mandat nécessite un changement de stratégie.

Robert Therrien a été le directeur du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan de 1995 à 2020. Il explique que le CCS s’est axé plus sur le développement économique communautaire qui incluait beaucoup de volets, et ça changeait au fur et à mesure .

« Un dossier que le CCS a toujours porté, c’est le tourisme. Et encore aujourd’hui, le tourisme est partie prenante du CCS. » — Une citation de Robert Therrien, ancien directeur du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (1995-2020)

Des partenariats divers

Depuis les années 1990, l'organisme a établi divers partenariats pour aider les entreprises fransaskoises.

Son premier partenariat, au milieu des années 1990, se fait avec le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien, qui lui fournit un financement annuel substantiel pour aider au développement des entreprises.

Quelques années plus tard, en 1999, le CCS se joint au Réseau de développement économique et d'employabilité (RDEE) du Canada, entre autres pour aider la Saskatchewan à recruter plus de main-d'œuvre au niveau national et international.

C’est un mandat qui est toujours d’actualité.

En 2015, le CCS devient le CÉCS que l’on connaît aujourd’hui.

Depuis 1947, toutes les caisses populaires ont fermé. Mais le mandat initial de l'organisme demeure le même, soit être le porte-parole de la francophonie provinciale en matière de développement économique.

À l’occasion de ses 75 ans, le CÉCS organise une soirée spéciale à l'hôtel Delta de Regina, samedi. La soirée débutera à 17 h et il y aura notamment un spectacle et une remise de prix.

Avec les informations d’Annie St-Jacques