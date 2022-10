COVID-19 : Québec recense 16 décès, mais les hospitalisations sont en baisse

Seize nouvelles personnes ont succombé à la COVID-19, ont signalé les autorités, ce qui porte le total de décès à 17 014.

Parmi les nouveaux décès, un est survenu dans les dernières 24 heures, sept ont eu lieu il y a deux à sept jours, et huit autres se sont produits il y a plus d'une semaine.

Plus de 5300 décès sont survenus depuis l'arrivée du variant Omicron, en début décembre 2021.

Depuis le 1er janvier 2022, on compte plus de 5100 décès; 63 % étaient des personnes vivant à domicile, 17 % vivant en RPA et vivant 17 % en CHSLD. Environ 70 % de ces décès étaient des personnes de 80 ans et plus; 20 % avaient entre 70 et 79 ans; et environ 10 % avaient entre 50 et 65 ans.

Nouvelle baisse des hospitalisations

Après avoir connu une longue période de croissance, les hospitalisations ont continué de diminuer peu à peu dans les dernières heures.

On compte maintenant 1925 patients hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 610 qui sont soignés spécifiquement pour la maladie, ce qui représente une baisse de 17 par rapport à la veille.

Aux soins intensifs, les autorités ont rapporté une baisse de cinq, pour un total de 47 personnes, dont 27 traitées en raison de la maladie.

D'ailleurs, 3786 professionnels de la santé sont en isolement en lien avec la COVID-19.

Les autorités sanitaires ont signalé 979 nouveaux cas de la maladie, mais ce chiffre est incomplet, car l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Les Québécois ont déclaré mercredi 204 tests rapides, dont 173 positifs. Le total s'élève à 303 961 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 255 429 positifs.

Selon le tableau de bord du ministère, le taux de positivité est de 9,3 %.

Pour la vaccination, 25 163 doses ont été administrées mercredi pour un total de 21 784 773 vaccins injectés aux Québécois.