Les stations de ski veulent ouvrir début novembre, malgré des températures élevées

Les employés entament leurs formations, les chalets de ski se font rénover et les canons commencent à cracher leur neige : la saison de ski arrive à grands pas.

C’était un bel automne, mais on se prépare pour l’hiver , lance Leigha Stankewich, responsable des communications et du marketing à la station de ski Lake Louise.

Le centre de villégiature veut accueillir les sportifs sur les pistes dès le 4 novembre et, selon elle, les canons à neige pourront rendre cela possible.

Les canons ont commencé à cracher leur neige sur les pistes de la station de ski Lake Louise. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Non loin de là, à la station de ski Banff Sunshine Village, déjà 35 centimètres de neige dorment sur les pistes, selon Kendra Scurfield, directrice des communications.

Nous avons la chance, grâce à notre situation unique sur la ligne continentale de partage des eaux, d'être une sorte d'aimant à neige , indique-t-elle.

Avec un accès limité aux réserves d’eau, Sunshine Village n’a pas un grand programme de fabrication de neige. Kendra Scurfield, directrice des communications pour Banff Sunshine Village, explique qu'ils construisent plutôt des barrières à neige et déplacent la poudreuse afin de créer une base solide. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Selon Donald Beaulieu, vice-président des ventes et du marketing, même si la station compte trois canons à neige, c'est principalement de la neige naturelle qui se trouve au sol.

On a jusqu'à 10 mètres de neige naturelle par année. Il neige beaucoup beaucoup à Sunshine , dit-il.

La station, qui voulait initialement ouvrir ses portes le 10 novembre, pourrait accueillir les skieurs plus tôt si les conditions le permettent, précise-t-il.

Donald Beaulieu rappelle que les gens peuvent se rendre sur le site web de la station et voir, grâce à des caméras installées sur les pistes, le niveau d’accumulation de neige en direct.

Environnement et Changement climatique Canada prévoit des températures plus chaudes dans les prochains jours, ce qui pourrait faire fondre la neige au centre-ville de Banff, mais pas sur les sommets des montagnes. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

La station Nakiska, à Kananaskis, prévoit ouvrir le 5 novembre, selon Matt Mosteller, vice-président de Resorts of the Canadian Rockies, la compagnie propriétaire de la station de ski albertaine, ainsi que des stations Fernie Alpine Resort, Kimberley Alpine Resort et Kicking Horse Mountain Resort, en Colombie-Britannique.

Idéalement, nous aimerions que le sol gèle avant qu'il ne tombe de la neige, et ça peut encore arriver avec ce changement rapide et intense de température , dit Matt Mosteller.

Or il est plus probable, selon lui, que la station soit touchée par une série de tempêtes de neige qui, combinée à la neige artificielle créée par les canons, devrait également faire l’affaire.

Les pentes de ski en Alberta prévoient ouvrir bientôt malgré les températures élevées de l'automne. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Des températures chaudes et sèches

Il s'agit du 8e mois de septembre le plus chaud et du 19e mois le plus sec à Banff depuis qu'Environnement Canada a commencé à enregistrer des statistiques météorologiques quotidiennes, il y a 130 ans.

Selon Sara Hoffman, météorologiste, les températures plus chaudes que la moyenne se sont poursuivies en octobre et cela risque de continuer quelque temps.

Je m’attendrais à ce que beaucoup de neige fonde, à moins qu’elle ne soit au sommet des montagnes , dit-elle.

Pendant une grande partie de l'été, une crête d'air chaud s'est maintenue au-dessus de l'Ouest canadien.

Selon Sara Hoffman, cela pourrait être dû à une faible interaction entre La Niña et une fluctuation des températures du Pacifique.

Elle indique cependant qu’une fois ce phénomène météorologique terminé, elle s’attend à des chutes de neige supérieures à la moyenne pour l'Alberta en raison d'un hiver marqué par la présence de La Niña.

Avec les informations d'Helen Pike