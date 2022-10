Quatre enfants périssent dans un incendie à Thompson, au Manitoba

Selon un communiqué de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), des policiers répondaient à un appel sur la baie Queens vers 20 h 40, lorsqu’ils ont entendu du bruit provenant d’une maison située plus loin dans la rue.

Une quantité importante de fumée pouvait également être vue en provenance de la résidence, note le communiqué. Les agents de police, ainsi que les services d’incendie et d’urgence de Thompson, sont arrivés sur les lieux et ont trouvé une résidence entièrement envahie par les flammes.

Une résidente de 41 ans qui avait échappé aux flammes a dit aux policiers qu’elle était au sous-sol de la maison avec un homme de 62 ans lorsqu’ils ont entendu le bruit provenant de l’étage.

Ils ont dû quitter la maison en raison de l’étendue de la fumée et de l’incendie , poursuit le communiqué.

Quatre enfants ont péri dans l'incendie de cette maison à Thompson. Photo : Radio-Canada / Ethan Butterfield

La fille de 13 ans de la résidente avait sauté par la fenêtre du deuxième étage pour échapper à l’incendie, mais les quatre autres enfants étaient toujours dans la maison, coincés au deuxième étage.

Après avoir maîtrisé l’incendie, les pompiers ont trouvé une fille de 10 ans, un garçon de 9 ans, un garçon de 7 ans et un garçon de 4 ans dans la maison. Ils ont tous été transportés à l’hôpital, mais ont succombé plus tard aux blessures subies dans l’incendie , indique le communiqué de la GRC .

Les deux adultes et la jeune fille de 13 ans ont été emmenés à l’hôpital, et on ne craint pas pour leur vie.

J’offre mes sincères condoléances à la famille, à la collectivité et à tous ceux qui sont en deuil aujourd’hui. Il s’agit d’une tragédie déchirante qui aura des répercussions durables sur de nombreuses personnes à Thompson et dans toute la province , affirme le commissaire adjoint Rob Hill, qui est le commandant divisionnaire de la GRC au Manitoba.

Des peluches sont déposées devant une maison où quatre enfants sont morts dans un incendie à Thompson. Photo : Radio-Canada / Ethan Butterfield

La GRC de Thompson et le Bureau du commissaire aux incendies poursuivent leur enquête sur l’origine de l’incendie.

Pas d'origine suspecte

En entrevue, le porte-parole de la GRC , Paul Manaigre, a déclaré qu’il n’y a aucune indication que le feu a une origine suspecte. Les enquêteurs se penchent sur la possibilité qu’il soit lié à quelque chose dans la cuisine .

De nombreux politiciens, organismes et personnes rendent hommage aux jeunes victimes.

Au Palais législatif du Manitoba, le député de Thompson Eric Redhead a demandé aux élus de prier pour sa communauté, en étouffant les larmes. Les députés ont observé une minute de silence.