À l’approche de l’hiver, l’annulation de services pour sans-abri inquiète à Thunder Bay

Nous nous inquiétons que si d’autres programmes comme ceux-ci disparaissent, le nombre d’appels que nous recevons augmenterait , indique l’inspecteur Derek West du Service de police de Thunder Bay (SPTB).

La fermeture du programme Street Outreach Service (SOS) de l’organisme Shelter House a été annoncée au début de l’automne en raison d’un manque de financement et de personnel. Peu de temps après, le Centre de santé communautaire NorWest aurait mis en vente le véhicule utilisé dans le cadre de l’initiative Care Bus.

C’est un programme clé dans notre communauté qui sert les personnes mal servies. J’espère qu’il pourra revenir sous une autre forme , ajoute le chef des Services médicaux d’urgence Supérieur Nord, Wayne Gates.

Wayne Gates est le chef des Services médicaux d'urgence Supérieur Nord. (Archives) Photo : Twitter

De janvier à mai 2022, 70 appels à la police et aux ambulanciers ont été référés au programme SOS . Le transfert de ces appels, qui ne nécessitait pas de réponse des services d’urgences, a permis aux premiers répondants de se concentrer sur des cas plus urgents.

Pour l’année 2021, 142 appels ont été remis à SOS .

Sur cette période cumulative de 17 mois, le programme aura offert ses services de transport à 3144 reprises, notamment pour apporter des sans-abri à un refuge ou à l’hôpital.

Des programmes qui réduisent la pression

L’agent du SPTB , Neal Soltys, a souligné l’importance de ces programmes lors de son témoignage dans le cadre de l’enquête du coroner sur la mort de Don Mamakwa et Roland McKay.

Selon lui, la disparition de ces programmes laisse un trou béant qui devra être rempli par la police qui n’a tout simplement pas les ressources ni la formation requise pour prendre la situation en main.

La police sert de filet de sécurité pour tout ce qui se produit dans la société. Nous utilisons beaucoup le programme SOS , puisqu’il offre du transport aux personnes marginalisées et en état d’ébriété , a-t-il expliqué.

En 2014, le SPTB a répondu à plus de 4000 appels en lien avec la Loi sur les permis d’alcool, notamment pour ivresse en public. Ces chiffres sont à la baisse depuis plusieurs années. En 2021, la réduction était de 70 %, pour atteindre 1390 incidents.

« Nous croyons que cette baisse est en partie, voire totalement, attribuable aux programmes comme SOS , qui réduisent le besoin pour des interventions policières. » — Une citation de Derek West, inspecteur du Service de police de Thunder Bay

Les programmes comme le Care Bus et SOS allègent la pression sur notre service et permettent à nos membres de se concentrer sur l’application de la loi , poursuit M. West. Ils fournissent aussi des services qui sont adaptés aux besoins des personnes les plus vulnérables

Code noir à Thunder Bay

Les Services médicaux d’urgence Supérieur Nord sont en grand besoin d’ambulanciers depuis quelque temps.

Tout récemment, le code noir a été invoqué par la direction des services en raison de l’absence d’ambulances disponibles pour répondre aux appels sur une base quotidienne à Thunder Bay.

Nous sommes extrêmement occupés. Malheureusement, avec le personnel que nous avons et les défis auxquels nous faisons face en matière de ressources ici et à l’hôpital, ça nous met sous pression , indique Wayne Gaytes.

Shelter House a déjà entamé des démarches pour remettre sur pied certains services face à ce que vivent les services d’urgences.

Les gens sont en colère. Je crois qu’il devient de plus en plus clair que les gens seront davantage à risque si ces services ne sont pas offerts d’une certaine façon , estime le directeur général de l’organisme, Cal Rankin.

Il travaille avec le Centre de santé communautaire NorWest et l’agence de réduction de méfaits Elevate NWO dans l’espoir de créer un partenariat qui permettra de donner vie à des programmes semblables à SOS et le Care Bus.

Avec les informations de Logan Turner de CBC