Des organismes attendent Ottawa et Québec de pied ferme pour la COP15 à Montréal

À l’approche de la COP15 qui se tiendra à Montréal du 7 au 19 décembre, un collectif de 67 organismes de la société civile québécoise réclame qu'Ottawa et Québec prennent des engagements sérieux pour la protection de la biodiversité et à faire preuve de leadership en la matière.

Au terme de ce rendez-vous international, un nouveau cadre mondial qui vise à freiner le déclin des espèces vivantes sera adopté.

C'est pourquoi le Collectif COP15 exige la ratification d’objectifs ambitieux de conservation de la nature, notamment la protection de 30 % du territoire marin et terrestre d'ici 2030, accompagné de financement sérieux pour atteindre cet objectif. Les organismes réclament également la mise en œuvre de mesures contraignantes pour atteindre ces cibles.

« La COP15 de Montréal n’est pas une COP comme les autres, il s’agit de la COP biodiversité de la décennie. Notre collectif qui regroupe des acteurs de tous les horizons incitera nos gouvernements à jouer un rôle exemplaire en ce moment historique. » — Une citation de Le collectif COP15

Le collectif, qui sera présent lors des négociations, saisit aussi l’occasion pour sommer les gouvernements à moderniser les lois et règlements provinciaux et fédéraux et à mieux encadrer les activités du secteurs privés.

Des membres du collectif COP15 réunis à la Biosphère de Montréal pour le lancement du collectif. Photo : Jean-Philippe Sansfaçon

Parmi les 67 membres du Collectif COP15 , on retrouve notamment Nature Québec, Fondaction, la FTQ, le Réseau action climat Canada et la Société pour la nature et les parcs du Canada

Jeudi, lors d'un point de presse soulignant le lancement du collectif, Alain Branchaud, directeur général de SNAP Québec, a formulé trois demandes claires : la création d’un parc urbain dans l’est de Montréal, la protection de la rivière Magpie (Côte-Nord) et l’élargissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent notamment pour la protection du béluga.

« La COP 15 est un point tournant pour la protection du vivant. » — Une citation de Alain Branchaud, directeur général, SNAP Québec

Le collectif souhaite aussi sensibiliser la population et les parties prenantes aux défis entourant la perte de la biodiversité. Le groupe prévoit offrir régulièrement des bilans pendant la tenue de la COP15 afin d'aider le public à mieux comprendre l’état des négociations.

Une soixantaine d'événements pour mobiliser et mettre en contact les acteurs du milieu sont par ailleurs prévus; ceux-ci se tiendront dans le cadre de l’Espace Générations vivantes . Un des événements phares du collectif sera la tenue d’une grande conférence internationale sur les causes sous-jacentes responsables de la perte de la biodiversité.