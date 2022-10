12 conseillers sur 15 toujours en poste au conseil municipal de Winnipeg

Russ Wyatt, élu dans Transcona, et Shawn Dobson, élu dans St. James, font tous les deux un retour en politique municipale.

Tous les conseillers élus ont gagné la confiance d’au moins 50 % de leurs électeurs, à l’exception de Shawn Dobson, Russ Wyatt et Ross Eadie, dans le quartier de Mynarski, qui ont respectivement obtenu 33,61 %, 46,38 % et 42.59 % des voix exprimées.

À cela s'ajoutent deux candidats élus sans opposition, Devi Sharma dans Old Kildonan et Markus Chambers dans St-Norbert-Seine River.

Dans Saint-Boniface, Mathieu Allard a franchi la barre des 10 000 votes en récoltant 67,79 % des voix exprimées dans ce quartier électoral.

Après sa victoire, il a déclaré qu’il croit être en bonne position pour faire plus de changements. Il ajoute qu’avec son expérience, il peut mieux défendre les intérêts des résidents de Saint-Boniface .

« Je veux faire de Winnipeg une ville plus durable au niveau financier et environnemental. »

Je vais encourager les différents modes de transports en commun , a-t-il mentionné en célébrant sa victoire avec les membres de sa famille.

Mathieu Allard a devancé son concurrent direct, Nicholas Douklias, qui a obtenu 25,95 % des voix (3876 votes) tandis que Marcel Boille a terminé troisième avec 6,25 % des voix (934 votes).

Conseillers municipaux jusqu'en 2018, Russ Wyatt et Shawn Dobson effectuent un retour au sein du conseil municipal de Winnipeg.

Dans Transcona, Russ Wyatt a obtenu 46,38 % des voix (6010 votes), devançant le conseiller sortant Shawn Nason après une course serrée. Moins de 1000 votes séparent les deux candidats, Shawn Nason ayant obtenu 38,85 % des voix (5034 votes).

Russ Wyatt a souligné que c'est un grand honneur de pouvoir servir ces résidents .

« C'est une chose profondément personnelle d'aider les gens et d'améliorer leur vie, même par de petites choses. »

Le politicien de 52 ans avait été accusé d'agression sexuelle en 2018. Cette accusation a été suspendue en 2019.

Quant à Shawn Dobson, il a récupéré son siège de conseiller de St-James, qu'il avait perdu en 2018 au profit de Scott Gillingham, le nouveau maire de la ville.

Je suis aux anges , a déclaré M. Dobson après sa victoire. Il rappelle qu'il a vécu et travaillé dans le quartier presque toute sa vie, y compris comme charpentier.

« Le fait que tant de gens m'ont soutenu signifie qu'ils croient en moi. Cela pourrait être dû à mon passé de conseiller municipal et parce que j'ai fait du bon travail. »

Il a décrit son approche de la politique comme étant pleine de bon sens en ajoutant qu'il pensait pouvoir aider la Ville à équilibrer son budget.

Shawn Dobson a récolté 33,61 % des voix, soit 4880 votes. Kelly Ryback a obtenu 25,43 % des voix (3693 votes) et Daevid Ramey, 15,28 % des voix (2218 votes).

Evan Duncan sera le seul élu sans expérience du conseil municipal de Winnipeg.

C'est la deuxième fois que ce père de trois enfants se présente. Il avait perdu contre Marty Morantz dans une course serrée en 2014.

Il représente dorénavant le quartier électoral de Charleswood-Tuxedo-Westwood. Le siège était resté vacant après que le conseiller Kevin Klein se soit lancé dans la course à la mairie.

Le jeune politicien de 39 ans, qui a travaillé comme conseiller auprès des jeunes pour le ministère de la Justice du Manitoba, a déclaré que c'est son désir d'être un représentant fort dans la communauté .

« J'avais plus de 30 personnes derrière moi et nous avons frappé à 8000 portes. Nous sommes entrés en contact avec tout le monde dans chaque coin de ce quartier. Je ne pourrais pas être plus heureux de le représenter. »