Le développement durable guide les projets de la Ville de New Richmond

Le plan d'actions stratégiques 2022-2025 de la Ville de New Richmond est axé sur le développement durable. Selon la Municipalité, ce choix s'imposait étant donné les enjeux climatiques, économiques et sociaux qui se profilent dans les années à venir.

Le plan d’actions stratégiques de la Municipalité est divisé en sept secteurs d'activité : commercial et industriel, touristique, culturel, sports et loisirs, communications, services essentiels et ressources humaines.

Selon l’Organisation des Nations unies, le développement durable correspond au développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs .

Chacun de ces secteurs contient des actions innovantes à caractère durable et soucieuses de notre environnement , d'après la formulation de la Municipalité.

Le maire de New Richmond, Éric Dubé, devant l'hôtel de ville Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Selon le maire de New Richmond, Éric Dubé, une politique de développement durable orientera toutes les actions de la Municipalité.

Quand on fait un nouveau bâtiment, on se demande comment on peut intégrer les nouvelles tendances, comme la construction en bois, pour favoriser le développement durable , observe-t-il. Aussi, dans les développements qu’on veut faire, on doit prendre en compte la mobilité des citoyens.

« C’est plein de petites choses qui vont s’intégrer dans tout ce que la Ville va faire dans les prochaines années. » — Une citation de Éric Dubé, maire de New Richmond

La Municipalité ne compte pas encore électrifier ses camions, mais le conseil municipal évalue la possibilité de compenser ses émissions de gaz à effet de serre.

Construction de logements

Le plan d'actions stratégiques comprend notamment des investissements pour la construction de nouveaux logements. Une soixantaine de nouvelles unités devraient être prêtes pour 2025.

On a mis en place une politique d’investissements pour la construction de logements , indique le maire. Il y a des projets qui ont été annoncés et qui devraient voir le jour en 2023. Ça nous amène à faire du développement pour en accueillir d’autres.

L’aménagement d’un nouvel ensemble résidentiel sur le territoire est également dans les cartons. Il s'agit de la réalisation de la phase de la rue des Érables, qui devrait permettre l'ouverture d’une quinzaine de terrains constructibles.

Les travaux de rénovation actuels et futurs de l’aréna s'inscrivent aussi dans ce plan d’actions. À cause de l’inflation, les coûts de remplacement du système de réfrigération, de la toiture, des bandes de jeu et de la surfaceuse passent de 3 à 3,5 millions de dollars. Les travaux devraient être terminés d’ici la fin de l’année.

Une enveloppe de 2,5 millions de dollars est aussi prévue pour la réfection des finis extérieurs et de la dalle de béton.

Huit millions de dollars sont nécessaires pour donner une deuxième vie à l'aréna de New Richmond. Photo : Ville de New Richmond

Le maire de New Richmond a bon espoir d’obtenir du financement de la part de Québec pour cette étape des travaux, ce que la Municipalité n’avait pas obtenu lors de la dernière ronde du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIR).

Ce n’est pas une priorité, on va rester à l’affût d’opportunités d’aides financières pour le faire , explique Éric Dubé, en mentionnant que le PAFIR pourrait revenir annuellement et non tous les trois ans, comme c’était le cas jusqu’à maintenant.

Enfin, 6,5 millions de dollars ont été inscrits dans le plan pour la construction d'un nouveau garage municipal.