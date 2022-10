Plus de 500 M$ de trop-payés avec le système Phénix n’ont pas été recouvrés

Jusqu'à un quart des employés du gouvernement fédéral ont encore des problèmes avec leur paie en raison du système Phénix en difficulté, et le gouvernement pourrait manquer de temps pour recouvrer les trop-payés.

Un nouveau rapport de la vérificatrice générale du Canada indique que 28 % des fonctionnaires de son échantillon avaient des erreurs dans leur paie, ce qui est en baisse par rapport aux 47 % estimés l'an dernier.

Plus de 500 millions $ de trop-payés ont été versés à plus de 100 000 employés, certains remontant à plus de 3 ans.

Si le gouvernement ne recouvre pas ces paiements en trop rapidement, dit la vérificatrice, il pourrait manquer de temps pour utiliser certains mécanismes de recouvrement en raison de limitations juridiques.

Le système Phénix a été lancé en 2016 et était destiné à consolider des dizaines de systèmes de rémunération obsolètes et à faire économiser des millions au gouvernement chaque année.

Au lieu de cela, il a entraîné des bouleversements massifs et a coûté au gouvernement plus de 2,1 milliards $.