Un parc industriel voué au transport dans la mire de Saguenay à Laterrière

Selon des informations obtenues par Radio-Canada et validées auprès de trois sources, le projet aurait pour but de regrouper des compagnies oeuvrant dans ce créneau dans un même secteur et de leur fournir un accès routier au boulevard Talbot.

Des entreprises spécialisées en transport sont déjà établies à cet endroit. Des rencontres impliquant des représentants de la Ville et des dirigeants d’autres compagnies ont eu lieu au cours des dernières semaines, toujours selon nos informations.

Saguenay projette construire un bioparc visant à produire du gaz naturel renouvelable près de l'ancien dépotoir municipal de Laterrière. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

La volonté de Saguenay serait de développer un pôle qui lui permettrait de dénicher une nouvelle vocation aux terrains dont elle est propriétaire, dans la foulée du rejet du projet de complexe de biométhanisation agricole.

Le bioparc a été écarté par les élus de Saguenay avant les dernières élections parce qu’il n’obtenait pas l’acceptabilité sociale. Il a d’ailleurs rencontré une forte opposition à Laterrière, où les citoyens craignaient les odeurs et l’accroissement du transport lourd. Le comité citoyen de Laterrière, qui s’était vivement opposé au projet, avait d’ailleurs offert son appui à Julie Dufour pendant la campagne électorale.

Des sommes prévues au PTI

Le cabinet de Julie Dufour nie l’existence d'un tel projet. Promotion Saguenay affirme ne pas être au dossier non plus.

Le projet Parc industriel, Latterière, rue de la Pinède a toutefois été inclus au prochain Plan triennal d’immobilisations, qui sera soumis à l'aval des élus de Saguenay lors du dépôt du budget au début décembre. Des sommes ont été réservées à cet effet en 2023. La Ville a prévu investir entre 2 et 3 millions de dollars l’an prochain. Des montants sont aussi inclus au triennal pour les années 2024 et 2025.

Acceptabilité sociale

Si ce projet va de l’avant, il devra rallier les citoyens de Laterrière. Ce sujet pourrait d’ailleurs faire l’objet de discussions lors de la prochaine rencontre du comité de bon voisinage formé par Saguenay. Après une pause de plusieurs semaines, le comité se réunira au début du mois de novembre.

Porte-parole du comité citoyen, Annie Truchon affirme qu’elle n’a été informée d’aucun projet pour l’ancien dépotoir ou ses environs.

Annie Truchon, porte-parole du comité des citoyens de Laterrière. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Je ne peux pas m’opposer à tous les projets. Il faut que la Ville se développe. Je suis pour l’expansion de notre ville […]. Il faut s’attendre à ce qu’il y ait un projet un jour. Je ne suis pas là pour me mettre contre tout. Ce que je veux, c’est pouvoir aller m’asseoir dehors sans avoir des odeurs de méthane , a lancé Annie Truchon, insistant sur le fait qu’elle s’exprime à titre personnel et non au nom du comité dont elle est porte-parole.

Le règlement de zonage pour ces terrains prévoit un usage industriel léger.