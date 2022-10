Fermeture d’une RPA de Québec : des appels à l’aide, mais des solutions difficiles

Une dizaine de résidents et membres d'organismes communautaires demande à la Ville de Québec de modifier son zonage pour éviter la fermeture de la résidence privée pour aînée La Seigneurie de Salaberry et sa reconversion en logements locatifs. Une solution peu appropriée, selon certains, pour améliorer l'accès aux logements pour les aînés.

La centaine de locataires de la résidence située dans le secteur Saint-Jean-Baptiste devra être relogée au printemps prochain. Un entrepreneur de Montréal a fait l’acquisition de la RPA et prévoit en faire un complexe de logements locatifs. Des résidents étaient réunis aux abords de la résidence jeudi pour tenter de renverser la vapeur.

En urgence, nous interpellons la Ville de Québec. Cette dernière doit modifier le zonage afin de sauvegarder l'usage de la RPA et ainsi empêcher leur conversion, comme cela se fait dans plusieurs arrondissements montréalais , déclare Nicole Dionne, porte-parole du Bureau d’animation et information logement du Québec métropolitain (BAIL).

La Seigneurie de Salaberry cessera officiellement ses activités le 9 mai 2023. Des dizaines de locataires sont toujours incapables de se trouver un nouveau logement. Moi, je suis autonome, je ne suis pas dans celle qui doit se plaindre, mais je vois de la détresse. Des gens qui ne dorment plus et qui m'arrête et me demande : "veux-tu m'aider?" Ce n'est pas humain , estime Andrée Lévesque, qui demeure à la résidence depuis trois ans.

Joint au téléphone, le futur propriétaire du bâtiment, Henry Zavriyev, affirme que les 150 logements actuels seront conservés et que seuls des travaux pour mettre le bâtiment au goût du jour seront réalisés. Photo : Radio-Canada

La Ville de Québec doit utiliser son droit de préemption pour retirer du marché privé les résidences privées pour aînées , ajoute le BAIL . Ils demandent également au gouvernement du Québec d'intervenir, notamment en donnant des incitatifs pour transformer des RPA en logements sociaux pour aînés.

Parlez-moi d'une mauvaise solution

La Ville répond avoir déjà octroyé le permis au promoteur pour reconvertir la résidence. Toutefois, elle est à évaluer les options possibles afin d’encadrer ce type de changement d'usage par l’entremise du zonage dans le futur , ajoute la porte-parole de la Ville, Audrey Perreault. Rappelons que les RPA sont soumises à des exigences de la part du gouvernement et du Code de construction afin d’assurer la sécurité des résidants.

Près de 300 petites résidences au Québec ont fermé leur porte depuis 2020-2021. Or, les changements de zonage ou des moratoires sur la vente de petites RPA n'aideront en rien l'accessibilité aux logements pour les aînés, croit sans détour le Regroupement québécois des résidences pour aînés.

Si les gouvernements se mettent à limiter les transactions immobilières, on pourrait mettre un frein aux investissements et à la construction de nouveaux logements, alors que le nombre d'aînés est en augmentation au Québec.

« Si on veut parler de mauvaise solution, en voilà une. Pour construire des RPA , ça prend des investisseurs qui vont vouloir bâtir des logements. Si on met des restrictions comme celle-là, on les fait fuir. C'est ce que vous faites avec des biens immobiliers quand les municipalités commencent à gérer ça. On va créer un autre problème, la pénurie de logements pour aînés. » — Une citation de Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés.

Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés Photo : Radio-Canada

Si les gens ont vendu, c'est qu'ils n'arrivaient pas , ajoute le PDG . Les loyers sont très bas et les coûts n'arrêtent pas d'exploser. Avec le poulet qui a augmenté de 30 % dans les six derniers mois, vous voyez l'explosion des coûts.

Sans changement structurel et administratif, des RPA à prix modiques vont continuer de disparaître, selon lui. Même des OSBL, ils n'arrivent pas. Une partie des employés sont bénévoles, et il n'arrive pas. C'est systématique. Ce n'est pas un problème de faire de l'argent .

La résidence privée pour aînés (RPA) Mont-Carmel à Montréal, sur le boulevard René-Lévesque, a aussi été achetée par Henry Zavriyev, un jeune investisseur immobilier dont les pratiques immobilières douteuses ont déjà fait l’objet de reportages dans les médias. Photo : Radio-Canada / James Patrick Cannon

Groupe de travail réclamé

On voit beaucoup de fermetures, on voit de la conversion, c'est ça qui est inquiétant , prévient Judith Gagnon, présidente de la section Québec de l'Association québécoise pour la défense des droits des personnes retraitées et préretraitée.

Elle demande aux propriétaires de respecter le droit des aînés lorsqu'il s'engage à reconvertir, mais ajoute que le phénomène des fermetures complètes est le plus dommageable pour les aînés. C'est pourquoi elle demande la mise sur pied d'un groupe de travail où siégeront plusieurs ministères qui touchent aux résidences privées pour aînés, dont le ministère des Affaires municipales et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Judith Gagnon, présidente de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Photo : Radio-Canada

« On ne peut pas traiter ce dossier-là à la pièce. Il faut regarder ça dans sa globalité parce qu'il faut arrêter ça, c'est une hémorragie. Il faut penser aussi à : qu'est-ce qu'on peut faire pour la sécurité des aînés? » — Une citation de Judith Gagnon, présidente de la section Québec de l'Association québécoise pour la défense des droits des personnes retraitées et préretraitée.

Elle demande une rencontre rapidement avec la ministre Sonia Bélanger, la nouvelle ministre déléguée à la Santé et aux Aînés. Il faut protéger les RPA et voir quels sont leurs besoins. On est rendu là , conclut-elle.

Avec la collaboration de Camile Carpentier