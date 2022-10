Plus de 30 000 personnes demandent de l’aide alimentaire dans la région chaque mois

C’est une situation explosive effectivement. Faut penser que ces chiffres-là qui ont été publiés ce matin à la grandeur du Québec sont des chiffres qui datent du mois de mars. On peut penser qu’aujourd’hui, six ou sept mois plus tard on est rendu encore plus loin que ça , témoigne le président du conseil d’administration de Moisson Mauricie-Centre-du-Québec, Jean Pellerin à l’émission Toujours le matin.

Le président croit que la réalité actuelle les dépasse puisque l’inflation pèse de plus en plus sur les gens. Hausse de loyers, l’essence, l’épicerie, je pense qu’aujourd’hui c’est probablement pire, mais on va le savoir l’année prochaine.

Entrevue avec Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson Mauricie-Centre-du-Québec ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Toujours le matin Entrevue avec Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson Mauricie-Centre-du-Québec. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Davantage de personnes seules

Il demande au gouvernement de se pencher sur la situation parce qu’il croit que cette situation n’est pas uniquement justifiée par le contexte actuel. Moi ça fait 14 ans que je suis avec Moisson. Quand je suis arrivé, on desservait 11 000 personnes et là, on parle de 31 000. Donc, c’est presque trois fois ce que c’était.

Même s’il ne croit pas que le nombre de demandes va augmenter au même rythme, il constate que la clientèle a évolué avec le temps.

« On a beaucoup, beaucoup de travailleurs qui ont recours à l’aide alimentaire. Parce que le travailleur à faible salaire ou au salaire minimum, ça ne fonctionne pas. Les célibataires ou les personnes seules, c’est presque deux tiers des demandes qu’on reçoit. Quand la personne est toute seule pour absorber toutes les augmentations, ce n’est vraiment pas évident. Alors, on le voit là, les personnes âgées, les personnes seules, les monoparentales, c’est vraiment le gros des demandes qu’on reçoit. » — Une citation de Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson Mauricie-Centre-du-Québec

Repenser les façons de faire

Moisson Mauricie-Centre-du-Québec arrive à aider tout le monde même si le contexte est plus difficile. Les arrivages des épiceries et les grands centres de distribution ont beaucoup diminué. Si bien que l’organisme doit faire des achats. On s’autofinance à plus de 88 %, par les dons, par nos activités [...] et ça, c’est un combat continuel. On repart à zéro à peu près chaque année .

Le grand réfrigérateur est presque vide à Moisson Mauricie–Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada

Jean Pellerin, demande au gouvernement de revoir son aide aux organismes, notamment en reconnaissant que Moisson Mauricie-Centre-du-Québec fait davantage que de donner de la nourriture. L’an passé on a ramassé, distribué près de 4 millions de kilos de nourriture. On parle d’une valeur marchande de 30 millions de dollars. Ça, ça se fait avec l’aide de participants aux plateaux de travail. Ça se fait avec des gens à faible revenu, des gens qu’on aide à retrouver le marché du travail. Donc, on a aussi une vocation différente.

Jean Pellerin ajoute qu’il apparaît évident que son organisme aura besoin d’aide dans les mois à venir.