Centre des générations à Caraquet : les travaux commenceront cet automne

La première phase des travaux, qui coûterait un peu plus d'un million et demi de dollars, servira à préparer le terrain pour la construction, notamment en préparant le sol, en installant les tuyaux d'égouts et en procédant au nivellement du site.

Les coûts prévus de ce centre, qui doit remplacer le vieil aréna, sont passés de 15 millions de dollars à 25 millions de dollars.

La Ville de Caraquet estime que le jeu en vaut la chandelle.

Bernard Thériault et le directeur général Marc Duguay, lors de ce moment qualifié d'historique par le maire. Photo : Radio-Canada

Le maire Bernard Thériault se réjouit du début des travaux. Nous sommes très heureux de pouvoir débuter les travaux avant la saison hivernale et, ainsi, être prêts pour continuer dès le printemps 2023.

C'est un vote qui a été qualifié de moment historique par le maire. Les travaux vont finalement commencer, après plusieurs mois de retard.

Il manque 6 millions $

Toutefois, il manque toujours 6 millions de dollars pour réaliser le projet au complet. Malgré tout, le maire se fait rassurant.

On a des indictions à des niveaux très élevés, à des bureaux de premier ministre ou de partout ailleurs que le dossier est en train de se finaliser , explique Bernard Thériault.

Un « beau risque »?

Dans les circonstances, alors que le projet n'est pas ficelé sur le plan financier, le maire considère-t-il qu'il s'agit d'un beau risque? C'est presque un beau risque , répond-il, du tac au tac. Mais j'irais plutôt en disant que les conditions gagnantes sont réunies pour que le projet se fasse.

Il s'agissait de la dernière décision d'importance prise par ce conseil municipal, puisque la campagne électorale s'amorce vendredi en vue des élections municipales du 28 novembre prochain.

En octobre 2020, alors qu'il était candidat à la mairie, Bernard Thériault avait déclaré qu'il ne fallait pas mettre la charrue devant les bœufs , puisque le projet n'avait pas été confirmé par les gouvernements.

Là, on a mis les bœufs exactement où ils devaient être, derrière la charrue , lance-t-il, avant de se reprendre. Euh... en avant de la charrue.