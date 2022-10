Les films francophones à ne pas manquer au WIFF

Babysitter

Le film « Babysitter », scénarisé par Catherine Léger, met notamment en vedette Patrick Hivon et Monia Chokri, dans les rôles de Cédric et Nadine. Photo : Maison 4:3

Le dernier film de l’actrice et réalisatrice québécoise Monia Chokri que l’on a connu pour ses rôles dans des films de Xavier Dolan (Laurence Anyways, Les amours imaginaires) est une comédie coproduite par le Canada et la France.

L'œuvre satirique raconte la vie d'un couple en mal de piquant, entre misogynie internalisée et quête de libération sexuelle. L’arrivée d’une gardienne sauvera-t-elle la mise ? On nous promet assurément des performances d’acteurs hors-du-commun et des soupçons divertissants de surréalisme.

À voir au théâtre Capitol (salle Kelly) vendredi 28 octobre à 22 h 45.

Les passagers de la nuit ( Passengers of the night )

Les passagers de la nuit est présenté au Festival international du film de Windsor. Photo : WIFF

Ce film, qui met en vedette deux actrices incontournables du cinéma français, Charlotte Gainsbourg et Emmanuelle Béart, a retenu l'attention lors de son passage à la Berlinale au mois de février dernier. Paris Match avait qualifié le réalisateur Mikhaël Hers, dont c’est le quatrième long-métrage, de secret le mieux gardé du cinéma français.

L’histoire interpellera tout autant les artisans de la radio (puisqu’un personnage se trouve un emploi à la radio la nuit) que les amateurs d'histoires intimes de gens ordinaires. On nous convie doucement à un retour, la nuit, dans les années 80 à Paris. Un des films français à ne pas manquer certainement cette année.

À voir à l'École des arts créatifs (Armouries) le vendredi 28 octobre à 15 h 30 et le jeudi 3 novembre à 15 h 10.

Falcon Lake

Falcon Lake été présenté en première mondiale à Cannes au mois de mai. Photo : Fournie par Charlotte Le Bon

Les résidents de Windsor auront enfin la chance de découvrir le chouchou de plusieurs festivals de cette année. Falcon Lake a notamment été à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en mai dernier. Le premier film de l’actrice et maintenant réalisatrice Charlotte Lebon a également été présenté comme film d’ouverture au Festival du nouveau cinéma à Montréal il y a quelques semaines.

Le film, une autre coproduction franco-canadienne, explore les liens qui se développent entre deux adolescents qui se rencontrent pendant leurs vacances dans un chalet au bord d'un lac sur fond d’énigmatique histoire de fantômes. L’actrice et réalisatrice québécoise qui a bâti la majeure partie de sa carrière en France transpose librement l’histoire d’une bande dessinée de Bastien Vivès dans un paysage québécois.

À voir au théâtre Capitol (salle Kelly) le vendredi 28 octobre à 20 h 25 et le samedi 29 octobre à 14 h 10.

Petite maman

La production française « Petite maman » a été le film de clôture du Festival international du film de Vancouver (VIFF). Photo : Gracieuseté du VIFF

Bien que le film n’ait rien à voir avec l’histoire de Portrait de la jeune fille en feu de la réalisatrice Céline Sciamma, on reconnait tout de même la signature féministe de la réalisatrice. On renouvelle le plaisir de la retrouver avec une œuvre mettant en scène des personnages de petites filles à la fois fortes et attachantes, dans un film qui frôle encore un peu avec l’anachronisme ou la science-fiction attendrissante.

À voir au théâtre Capitol (salle Pentastar) le samedi 29 octobre à 9 h et 10 h 30.

Norbourg

Norbourg, de Maxime Giroux Photo : Entract Films

Un film qui arrive à point nommé dans le contexte économique actuel, et qui fait partie de la sélection des nommés au sein des 10 films en liste pour le prix du film canadien du WIFF cette année. Norbourg est un film québécois réalisé par Maxime Giroux - le réalisateur sera au Wiff pour la présentation de son film.

Le film éponyme relate le scandale financier Norbourg, qui a fait les manchettes dans la belle province au milieu des années 2000. Il met en scène l’acteur Vincent-Guillaume Otis, une grosse pointure du petit et grand écran québécois, ainsi que François Arnaud, que l’on a pu voir dans des productions hollywoodiennes, notamment dans The Borgias il y a quelques années. Le scandale Norbourg, c’est l’histoire

de deux hommes d'affaires, Vincent Lacroix et Éric Asselin, qui ont escroqué des milliers de petits investisseurs leur volant plus de 130 millions de dollars grâce à des manoeuvres financières.

Hawa

Hawa de Maïmouna Doucouré est le film de clôture du WIF cette année. Photo : WIFF

Hawa est un film qui raconte l’histoire d’une adolescente orpheline qui décide de se choisir elle-même une mère adoptive et son choix se porte sur nulle autre que Michelle Obama.

Le film de Maïmouna Doucouré a été présenté à des élèves de la région de Windsor jeudi lors d'une projection privée. Les chanceux spectateurs qui ont eu l’opportunité de le voir nous assurent un film qui ne manquera pas de nous émouvoir.

Le film sera le film de clôture le dimanche 6 novembre à 18 h au Théâtre Capitol.