Rieko Kodama, l’une des pionnières du jeu vidéo, s’est éteinte

Ce sont les propriétaires de la nouvelle console MegaDrive mini 2 de Sega, sortie jeudi en Europe, qui ont eu la puce à l’oreille en regardant le générique des équipes qui ont travaillé sur l’appareil.

On pouvait y lire : « En hommage à Rieko Kodama ».

Sega a confirmé la nouvelle, engendrant une pluie d’hommages sur la twittosphère. Yuji Naka, qui a travaillé comme concepteur avec elle sur le jeu Sonic The Hedgehog de 1991, a déclaré ceci : Rieko Kodama est décédée le 9 mai 2022. J'ai de très bons souvenirs d'elle, car nous étions collègues de Sega et avons créé Phantasy Star et Sonic ensemble. […] Je voulais que tout le monde se souvienne d'elle. Qu'elle repose en paix. Rieko Kodama, pour toujours.

Cette femme a fait ses débuts dans l'équipe du géant du jeu vidéo Sega comme designer graphique en 1984, affectée au jeu Champion Boxing. Son CV comprend aussi des contributions aux jeux Alex Kidd in Miracle World, sorti en 1986, et la suite de Sonic, sortie en 1992.

Puis, comme productrice, elle a travaillé sur Deep Fear, en 1998, Skies of Arcadia, en 2000, et 7th Dragon, en 2009. Elle a également réalisé le jeu Phantasy Star IV: The End of the Millennium, en 1993, un rôle rarement donné aux femmes à cette époque.