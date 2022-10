29 accusations de nature sexuelle pèsent sur un ex-enseignant de l’école Champlain

Paul J. Maillet, qui a enseigné à l’école Champlain, doit répondre à 29 accusations en tout.

L’ancien enseignant est âgé de 76 ans et habite à Notre-Dame, une petite communauté au nord-ouest de Shediac.

L’accusé était absent en cour jeudi. Son avocat Gilles Lemieux a demandé un report des procédures. Elles doivent reprendre le 8 décembre.

L'ancienne école Champlain à Moncton Photo : Radio-Canada

Des accusations de grossière indécence, d’attentat à la pudeur, de sodomie, de possession de matériel pornographique juvénile, d’attouchement sexuel sur une personne mineure, d’agression sexuelle, de distribution d’une photographie obscène et d’exhibition de ses organes génitaux pèsent sur Paul J. Maillet.

Les accusations portent sur des crimes qui auraient été commis durant les années 60, 70, 80 et 90, et plus récemment en 2003. Elles découlent de sections du Code criminel qui était en vigueur au moment des faits présumés et qui contiennent des expressions désuètes.

Gilles Lemieux n’a pas accordé d’entrevue après le dépôt des nouvelles accusations en cour.

La cour interdit de publier quoi que ce soit qui permettrait de révéler l'identité des victimes présumée­s.

Une première plainte en août 2021

Paul J. Maillet a été accusé en avril d'incitation à des contacts sexuels, d'agression sexuelle et de grossières indécences pour des gestes qu’il aurait commis en 1987 et en 1988.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé le 16 mai qu’elle avait reçu une plainte en août 2021 pour des agressions sexuelles impliquant Paul J. Maillet. Ce dernier a été arrêté en janvier 2022 à la suite de l’enquête.

En juin, la GRC a annoncé que d’autres présumées victimes et des témoins s’étaient manifestés et que leurs allégations portaient sur des incidents allégués qui se seraient produits de 1968 à 2003.

Puis, à la mi-septembre, le surintendant intérimaire du détachement Codiac de la GRC , Benoit Jolette, a précisé que 17 personnes ont parlé aux enquêteurs.