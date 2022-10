L’organisme Le Local ne répondait pas aux besoins, selon le maire Marchand

Ce projet-là n'est pas celui qu'on va mettre de l'avant. […] Qu'on travaille pour répondre à des besoins, notamment à des besoins auxquels Le Local n'était pas capable de répondre , a expliqué le maire Bruno Marchand jeudi matin.

La veille, la directrice du Local avait dénoncé l’inaction de la Ville et du CIUSSS dans le dossier. Incapable de trouver de nouveaux locaux, l’organisme a annoncé sa fermeture définitive en rejetant le blâme sur l’administration Marchand.

Je ne suis pas d'accord avec leur analyse, mais ils ont le droit d'exprimer leur déception , a répondu le maire en se défendant d’avoir échoué à trouver de nouveaux locaux. On veut répondre à des exigences qu'on a besoin dans ces nouvelles réalités qu'amène l'itinérance. Notamment une ouverture le soir, une ouverture selon des besoins qui sont différents de ce que Le Local pouvait fournir.

À l’approche de la saison froide, Bruno Marchand affirme partager le sentiment d’urgence des organismes communautaires de la Basse-Ville. On va tout faire pour y arriver [avant l'hiver]. Maintenant, c'est pas quelque chose que la Ville va faire seule. Ça va être avec le CIUSSS et les partenaires du communautaire , précise le maire.

« On aura des choses à vous annoncer dans les prochaines semaines, mais non, on n'a pas échoué. »