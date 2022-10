L’Alberta franchit le seuil de 5000 morts liées à la COVID-19

Les données provinciales mises à jour lundi indiquent que 28 personnes de plus ont perdu la vie, comparativement au décompte de la semaine dernière, ce qui porte le chiffre total à 5011 morts depuis le premier décès constaté dans la province le 18 mars 2020.

L'Alberta est la troisième province canadienne en ce qui concerne les morts liées à la COVID-19, derrière le Québec, avec 16 998 morts, et l'Ontario, avec 14 690 morts.

Selon la dernière mise à jour qui couvre la période du 18 au 24 octobre, 1118 personnes ont été hospitalisées en raison de la COVID-19, soit une augmentation de 48 par rapport à la mise à jour précédente. Parmi les hospitalisations, on compte 28 patients en soins intensifs, soit une diminution de 5 cas.

Toutefois, le nombre de nouveaux cas reste stable comparativement au dernier bilan, avec 1461 nouveaux cas de COVID-19 au cours de la semaine écoulée, avec un taux de positivité d'environ 18,36 %, soit presque le même taux que la moyenne des sept jours précédents, avec 18,45 %, selon Services de Santé Alberta ( AHS ).

Par ailleurs, les services de santé redoutent une présence plus accrue du virus dans la communauté, puisque les données provinciales ne tiennent plus compte des résultats positifs aux tests rapides et que la plupart des Albertains ne sont pas admissibles à un test PCR .

Le dernier bilan de la vaccination contre la COVID-19 dans la province, mis à jour lundi, montre que 77,8 % de la population a reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, alors que 82,2 % en a reçu au moins une dose.

Enfin, 39,9 % de la population a reçu trois doses de vaccin.