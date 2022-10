L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) est en voyage en Europe cette semaine pour présenter six concerts dans cinq grandes villes du Vieux Continent. Un clin d’œil à la première tournée européenne de l’ensemble, il y a 60 ans, et une occasion en or de faire rayonner à nouveau le talent montréalais à l’international.

Jeudi, l’orchestre montréalais avait déjà visité Zagreb, Budapest, et Vienne – deux fois –, avant de se rendre à Bruxelles en soirée, puis à Londres, vendredi, afin de conclure sa virée européenne.

C’est vraiment fantastique. On est vraiment, vraiment contents! lance Rafael Payare, l’énergique chef d’orchestre de l’ OSM .

Il raconte que l’ensemble a été accueilli avec enthousiasme partout où il a joué, méritant chaque fois des ovations. Il y a beaucoup d’appétit pour la musique.

Incontournable Vienne

Les pianistes Vikingur Olafsson, originaires d’Islande, et Bruce Liu, jeune prodige montréalais qui a remporté le concours international de piano Chopin en 2021, sont du voyage, tout comme le violoniste italien Augustin Hadelich.

Au programme : des œuvres de Liszt, de Ravel, de Chostakovitch, de R. Murray Schafer, de Rachmaninov et de Prokofiev.

La chorale viennoise Wiener Singakademie, fondée en 1858, s’est également jointe à l’ OSM à l’occasion de son deuxième concert au Konzerthaus de Vienne, pour interpréter Nänie et Schicksalslied, de Brahms, suivies de la Symphonie no 5 de Mahler.

L'Orchestre symphonique de Montréal lors de son concert à Vienne Photo : OSM/Antoine Saito

Vienne – capitale de la musique dans le monde , selon Rafael Payare – était d’ailleurs l’un des arrêts les plus prestigieux (et stressants) de l’orchestre.

C’est sûr que parce que Vienne, c’est Vienne [...], il y avait quelques papillons dans nos ventres. Mais on s'est préparés, on a joué avec toute notre passion et notre énergie, et tout s’est bien déroulé , dit Rafael Payare.

Comme toujours, le chef s’en est remis à la qualité de la musique de l’ OSM : La vérité, c’est la partition , dit-il.

Représenter le Québec à l’international

Les mélodies du chef d’orchestre et compositeur montréalais Samy Moussa sont également à l’honneur à l'occasion de deux concerts prévus durant le séjour européen de l’OSM. C’est une belle opportunité de partager sa musique dans le monde , estime Rafael Payare.

« C’est vraiment important pour nous de pouvoir représenter le Canada et le Québec à l'international. » — Une citation de Rafael Payare, chef d'orchestre de l'OSM

Des Québécois et des Québécoises ont même fait le voyage pour voir l’OSM, dont certaines personnes originaires du Venezuela, à l’image du chef Rafael Payare; de quoi redonner de l’énergie à l’orchestre, qui enchaîne six concerts en huit jours entre la Croatie et le Royaume-Uni.

[Cette tournée] est bien pour la confiance de l’orchestre, et c’est important que le monde puisse voir ce qui se passe dans notre merveilleuse ville de Montréal, au Québec et au Canada.

C’est joyeux… c’est comme un rêve , conclut-il.

L’Orchestre symphonique de Montréal est en tournée européenne du 21 au 28 octobre. Au cours de l'été, il a également visité la Corée du Sud.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.